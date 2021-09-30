芝加哥女網／超級搶10勝出 謝淑薇晉級女雙8強

台灣網球一姐謝淑薇與比利時女將梅騰絲（Elise Mertens）今天在芝加哥秋季經典賽女子雙打次輪，與對手激戰3盤才分出勝負，以6比4、3比6、10比6力退瑞士組合，挺進8強。

謝淑薇本週參加在美國伊利諾州舉行的芝加哥秋季經典賽（Chicago Fall Tennis Classic），女單次輪雖不敵世界排名第16的突尼西亞選手加博（Ons Jabeur），無緣晉級，但女雙繼續與梅騰絲聯手出擊。

「台比聯軍」在今年溫布頓網球錦標賽拿下女雙冠軍，美國網球公開賽則在8強遭淘汰，這次名列芝加哥秋季經典賽女雙頭號種子。

「台比聯軍」首輪輪空，次輪出戰瑞士組合格魯比奇（Viktorija Golubic）與泰契曼（Jil Teichmann），雙方開賽互破，「台比聯軍」盤末突破僵局，攻破對手發球局，以6比4先下一城。

次盤兩組人馬一路互保，「台比聯軍」第7局錯失破發機會，而下一局發球局也未能保住，以3比6棄守。

進入搶十大戰後，「台比聯軍」從領先到落後，再扳成平手，關鍵時刻連拿4分，最終以10比6迎接勝利，收下8強門票。