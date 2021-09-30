帕運激情褪去後的英雄日常：桌球國手盧碧春專訪

碧春自幼因小兒麻痺症不良於行，別說運動，連跟同齡孩童遊玩都遙不可及。直到 42 歲時，家人鼓勵她一起參與桌球運動，不鳴則已一鳴驚人，這些年來參與國內外大小賽事，最佳戰績為 2018 雅加達亞帕運女單銀牌。2020 東京帕運於 8 強止步，而將每一場賽事當作是最後一次來享受的氣度，卻不止於此！讓我們一起來認識她的訓練日常吧！

無後顧之憂去打球

相較於多數選手，碧春不僅晚開始接受專業訓練，42 歲以前總忙於事業的她，甚至沒有機會接觸運動。時間回到 16 年前，當時先生已是一名桌球國手，時常帶著兩個兒子到桌球協會練球，也會在自家社區桌球室對打。原本總是扮演觀眾與支持者的角色，卻在一次參與先生的賽後慶功宴時，遇見其他輪椅選手並收到他們的熱情邀約，碧春便這麼開始加入家人的行列，也開啟她的選手之旅。

如同大家所知，稍晚啟程的選手之路更具挑戰，但過往的生命歷程使碧春不畏困難，具備堅毅精神。撇開集訓期間不談，碧春與先生共同經營彩券行、一起練球，算是關係非常緊密的伴侶，而現在兒子都已長大成人、組織家庭，能在出國競賽期間陪伴與照顧爸爸。

雖然有著「桌球阿嬤」的封號，但媳婦既賢慧又能幹，也毋需掛心兒孫事。奪牌反倒成為碧春拿來逗父母開心、當個乖女兒的表現，這也多虧手足的支持與體諒，因為有每一位家人作為後盾，她才能無後顧之憂地前進與突破。而這漫漫歲月裡，當然也有讓碧春特別挫折沮喪的時刻，回想起 2020 埃及帕拉桌球公開賽前夕適逢春節，那是彩券行最忙碌、業績壓力最大的時候，在幾乎沒有餘力練球卻仍掛念著積分的情況下出國，上場時腦中一片空白，還浮現出刮刮樂！

現在談起來忍不住發笑，但當下夾在經濟與訓練之間，內心肯定是五味雜陳，這也反映出每一位帕奧選手的兩難與困境。

碧春很幸運有一群可靠的親朋好友（圖片來源：盧碧春）

運動永遠不嫌晚

在碧春開始打桌球之前，先生與兒子們都已有 4 年多的經驗，這個改變讓家庭關係更緊密，桌球成為全家人的共同話題。剛開始時，因為先生已是專業選手，許多基礎技術都需要向他學習，難免有來自教練的壓力，但也讓這段長久而穩定的關係產生些許新意。當成績漸漸提升後，開始有輪椅球友陪伴練球，也更能模擬實際賽況。

現在則是小兒子常相伴練球，因為社區桌球室相當便利，社區鄰居也都樂於充當她的教練。能夠持續打桌球至今，家人的鼓勵固然重要，方便的運動環境也是關鍵因素，友善且健康的社區氛圍提供莫大幫助。也因此，碧春與先生自 2017 年創立新北市身心障礙桌球協會，鼓勵更多身障朋友一起來打桌球、交朋友。

碧春以自身經驗鼓勵他人——如想成為菁英選手還是早接觸為佳，但若是為了身體健康、拓展社交而開始運動，真的永遠不嫌晚！能在年近花甲仍維持體力，並保有充足的反應速度與手眼協調能力，都是來自打桌球的功勞。每天練球 3 至 4 小時的碧春，總是謹慎檢視自己的體能狀態，以避免運動過度，畢竟沒有人比她更了解自己的身體。

運動的便利性很重要，才能持續參與下去（圖片來源：盧碧春）

再更相信自己一點

2020 東京帕運讓碧春印象最深刻的是媒體的關注，且從總統、市長、體育署、中華殘運總會都給予很大的鼓勵，既受感動又被鼓舞，也明顯發現兩屆帕運間有很大變化。2018 雅加達亞帕運時，碧春奪得女單銀牌，是她的最佳戰績也是最充滿成就的一刻。當時戰勝從沒贏過的選手，發現自己持續有在進步，此行讓碧春覺得還可以超越自己，非常開心！

最令人難忘的是，碧春於帕運前霸氣宣示「我要向桌球教父莊智淵的精神看齊！」，許多人深受感動。回想起當下的心情，儘管選手的心是孤獨的，但莊智淵選手於賽場上的從容不迫，讓她相信自己也能勇敢面對一切挑戰。

同為桌球選手，欣賞對方的勇氣並向他致意（圖片來源：盧碧春）

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