帕運激情褪去後的英雄日常：桌球國手田曉雯專訪

曉雯是一位左手持拍的桌球選手，右手因神經萎縮而無法翻正與舉高，母親為鼓勵她多嘗試新事物，自小學便開始學習桌球。曉雯現為國立高雄大學運動競技學系大三生，同時也是 2020 東京帕運的桌球女子單打銅牌得主，讓我們一起來認識她的訓練日常吧！

左手持拍是生命饋禮

桌球場上鮮少看到左手持拍的選手，而曉雯就是其中一位。左手持拍的訓練的艱辛與右手不相上下，卻能於賽場上創造發球優勢，一方面球旋轉的方向相反，另一方面則是較少機會與左手持拍的隊友過招，比賽時真的較難應對。而左手持拍另一個特點便是——適合組雙打，藉由一左一右持拍形成攻防的絕佳陣容。

如果說左手持拍是生命帶給曉雯的饋禮，那麼桌球帶來的肯定就是姿妤，既是最熟識的隊友，也是最親密的夥伴。在遇到姿妤前，總是孤軍奮戰而感到困乏，只能自個兒背負勝敗的壓力；與姿妤組雙打後，開始有共同奮戰的感覺，每一場比賽都懷抱更多的希望與機會。因為兩人同年又同校，相處時間更勝家人，從討論戰術、分享過往對戰經驗、彼此加油打氣，甚至有些不好對教練或家人說的話，卻能卸下心防向隊友傾吐，因為她就是常伴左右的那個人呀！

曉雯戲稱球拍是她的男友，如影隨形且不離不棄（圖片來源：田曉雯）

逆境與突破

國三升高中時，曉雯曾經歷長達一年半的黑暗期，雖然過往不是沒有過低潮，但從來沒有這麼漫長與嚴重，她形容那是近乎放棄的絕境。回想起來，當時進入一個全新且高壓的環境，隊友的能力、表現都很好，自己卻不進反退，連帶地產生自我懷疑，也擔心轉學後成績更往下掉而踟躕不前。

儘管掙扎許久，曉雯還是選擇向命運賭一把，因為當下已經是最壞的狀態，假若連打球的動力都失去，又談何成績表現。所幸這個決定讓她遇見更適合的教練，而教練的用心也讓她找回最開始打球的快樂與興趣。

第一次踏進帕運殿堂，在前所未有的強壓氛圍之下，卻籤運不佳必須與勁敵對戰，讓曉雯在賽程開始一度情緒崩潰。蔡貴蘭教練除了扮演傾聽的角色，也從頭到尾陪伴支持，而首戰的勝利也為曉雯找回信心，畢竟已經一年半未出國競賽，對於訓練成果與當前實力也不乏掌握，而對戰是檢視自己進而相信自己的最好契機。

得牌既是榮耀也是壓力，曉雯還是提醒自己莫忘初衷，開心打球最重要！（圖片來源：田曉雯）

因運動而開朗

在接觸桌球前，曉雯是個不愛笑的小孩，也不喜歡與人接觸，甚至可以說是孤僻。加入桌球隊後，得以與人互動交流，也在練球的過程中找到生活重心與趣味。特別是第一次參與桌球賽事，看到許多前輩儘管需要輪椅、拐杖等輔具協助，仍在球場上揮灑汗水與熱情，令她大開眼界。她想鼓勵身心障礙朋友多走出去，看看外面的世界，藉由運動找到自己的興趣。帕運初登場便奪牌，曉雯欣喜滿足之餘，她強調這面獎牌是所有帕奧選手共同的榮耀，同行前輩分享比賽經驗與建議都是幕後功臣。

別忘了，找回最初熱情與快樂！（圖片來源：田曉雯）

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