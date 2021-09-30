帕運激情褪去後的英雄日常：游泳國手陳亮達專訪

亮達出生時便伴隨著右手併指，且沒有小腿，家人擔心日後大腿萎縮，從 3 歲半開始送去學習游泳。亮達是年僅 19 歲的大學新鮮人，也是 2020 東京帕運 10 位台灣選手中最年輕的一位，初戰帕運便拿下 400 公尺自由式第 8 名，未來的表現令人期待，讓我們一起來認識他的訓練日常吧！

不能沒有泳池的游泳選手

亮達尚未有記憶時，便被送到梁教練的鳳山訓練班學習游泳，至今已超過 15 個年頭，而從他有印象以來就是跟著一般學員一起訓練。由於訓練場地是租用私人泳池，每天只有 2 小時可以練習游泳，是比較可惜的地方。自 2019 年開始，中華殘運總會為帕奧選手們安排一週兩次的肌力訓練與運動修復，讓亮達在游泳訓練之餘仍有其他鍛鍊機會，而在防護員的協助之下，亮達不但提升游泳表現，也有效避免肌肉的疲勞與損傷。

相較於其他運動選手，游泳選手相當受限於訓練場域，沒有游泳池便很難維持訓練強度，即便在陸地上模擬泳姿，沒有水的阻力還是有很大的落差。而此次帕運備戰偏偏遇上疫情爆發，游泳池關閉而停練整整兩個月，直至賽前一個月才有機會至國訓中心重拾水感。

2018 雅加達亞帕運後，亮達經歷過一段撞牆期，游泳表現一直無法提升，那是 10 多年來最感到沮喪與挫折的時刻。當下其實沒有也沒辦法多做什麼，只能一如繼往地每天每天去游，持續訓練直到成績又開始進步。而對於亮達來說，除了愈游愈快以外，游得更舒暢、更健康也是他嚮往的方向。

為了再次站上帕運舞台，亮達期許自己再進步（圖片來源：陳亮達）

每個人都是獨一無二的

紀錄片《帕奧精神：鳳凰高飛》中，澳洲游泳選手 Ellie Cole 曾說道：「帕運選手的體型都很不一樣，而奧運選手的體型看起來都差不多。」才剛經過帕運洗禮的亮達深感認同，儘管是相同級別，會看到有些選手少一條腿、有些選手失去雙手，每個人的身體都是獨一無二！

游泳對於亮達而言，已經談不上喜不喜歡，幾乎像是呼吸般自然的存在。雖然已無法提取初學游泳的記憶，亮達卻很清楚那是相當辛苦的過程，當一般人輕鬆滑動手腳便浮出水面時，身障者則需要花更多時間去適應。雖然不簡單，亮達還是想鼓勵身障朋友加入游泳的行列，最重要的原因是健康，透過游泳鍛鍊肌肉，進而改善肌肉萎縮的情況。

而隨著身體更健康，在生活上與心理調適方面也都能連帶往好的方向發展。相較於陸地上的運動，游泳是非常舒服的運動，尤其是夏天泡在水池中，也不會面臨汗流浹背的窘境，這是游泳最誘人魅力之一。

無論從事什麼運動，都是與他人建立情誼的機會（圖片來源：陳亮達）

不顧成敗地游下去吧！

因受疫情影響，亮達對於出賽 2020 東京帕運只求維持水準，但在不給自己太大壓力的心理準備下，反而游出令自己感到滿意的成績。亮達期許自己能持續成長，才能一次又一次登上運動員的最高殿堂。另一方面也提醒自己勿過度在意成敗，訓練是長遠的，若因為一次競賽落敗便放棄整個游泳項目，也枉費這麼多年的付出與投入。

最珍貴的還是運動的過程，身心暢快的感受（圖片來源：陳亮達）

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