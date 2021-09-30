自行車／捷安特Liv女王節 第一次一個人跑去參加活動

不用太早起、路線親民、距離不長那就自己跑去試試看go。

其實也不是第一次去參加活動，但是一個人去還是第一次，記得上次經驗可能2年前(有人陪)，參加台北的(從那時候愛上騎車趴趴走)因為佳龍當天要陪騎西濱(我不愛)，本來要在家耍廢，活動前一天發現，在家附近的捷安特有辦「liv女王節活動」,時間7點不用特別早起，距離30公里不會太累，重點是「楓樹坑-環保公園」，看到這個路線我決定跟，因為沒騎過又想騎，但不知道怎麼走，整個很期待😚

大家集合店門口拍照📷⋯⋯我想說應該很親民，沒想到大家都全副武裝…我好像太休閒了….還好帶路的人速度有控制，也有人壓隊，本來很擔心自己一個人去會被海放，結果完全沒有這個問題😂還有人定點幫忙拍照📷

順利完成活動….開心🥳雖然一個人跑去活動會擔心害怕，但知道都是愛運動騎車的人，都會比較可以找到共同話題👍這麼近、不用早起的活動真希望多一點😆也謝謝當天辛苦的工作人員👍

還好有參加這次活動，我後來就一路吃到晚餐….至少減低一點罪惡😂