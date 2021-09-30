自行車／新手環島路線圖全攻略 一次就看懂

經過這次的初次單車環島～跟大家分享❤

出發前準備

一套車衣／一套便衣／現金1萬塊左右／信用卡備著／手機刷小7用訂房用

備內胎×2／外胎×1 （結果都沒用到）

盥洗用品牙刷組／防曬乳／酸痛乳膏／BCAA鹽糖／鎂粉／

行動電源1萬安倍／三接頭線／充電頭／多補充水份／旅行險

📢📢P.S 每日小7買蜂蜜檸檬水，路上有檳榔攤必買蠻牛，二者都是我每天必喝。蠻牛補充體力，蜂蜜檸檬水路預防抽筋用。尤其自己一個人獨推時，一定要保持體力，以免抽筋身邊沒人可急救。📣很重要很重要很重要講三次。

我沒有什麼計畫，就先用Google查公里數。

起點新北市新月橋

➡️經台61廖添丁廟

➡️經新竹海岸線

➡️經香山方向往苗栗

➡️經台61台中港

➡️經彰化

➡️經嘉義布袋鎮

➡️經台17

➡️經台南

➡️經高雄

➡️經高雄往阿公店溪 不是阿公店喔～（歪樓了😂……

➡️看到夢裡橋我們就在夢裡喬吧！（笑……🤣🤣🤣

➡️經往屏東方向

➡️經台1線

➡️經往台東市海岸線

補給點，左右都各有便利商店，休息是為了走更長遠的路。

➡️經台9縣453（丟系有鬆🤣）

➡️往壽卡方向右轉

➡️經壽卡鐵馬驛站

➡️往台東太麻里方向台9縣 9420❤就是愛你（妳）

➡️經台東鹿野

➡️往關山方向

➡️台9縣9320 就想愛泥❤花東縱谷

➡️看到富里鄉就快到玉里嚕😍

➡️別忘了去板塊踩點🤗🤗🤗

➡️經太平溪橋

➡️前經瑞穗前往舞鶴北回歸線

➡️往花蓮方向台9縣

➡️花蓮新城直接搭二鐵轉程蘇澳新站

友人搭火車到宜蘭火車站 溫馨接送🚴‍♀️🚴‍♀️🚴‍♀️

➡️經台2海岸線

➡️經新北市草嶺隧道➡️福隆

➡️經台2丁往基隆方向➡️汐止➡️南港

➡️經大直橋

➡️最終點新北市新月橋

住宿方面⬇️⬇️⬇️

Day 1 台中大甲鎮瀾宮 大江內賓館$700

Day 2 嘉義布袋 光影民宿 $500

Day 3 台南 東寧旅店 $500

Day 4 屏東 枋居背包客棧 $485

Day 5 台東市 松夏大飯店 $949

Day 6 花蓮玉里 市居民宿 $500（內用小火鍋打8折）

Day 7 羅東 靈感青年旅舍 ＄500

以上Google 都可查 大部分都現金付款。

旅舍幾乎都附盥洗用品，但毛巾沒有📍

心得感想

第二天我就陸續把用不到的東西寄回家😔😔我也是騎到中午才開始訂晚上的住宿再來我知道我體力快不支最後未騎蘇花搭二鐵目前到家第三天除了手掌腫及手指麻身體沒什麼症狀最後㊗未來要環島旅行的旅人成功順利👍👍

最後附上小女子路線公里圖

對了如果想要申請環島認證 我一併附上連結👇👇👇👇👇

https://www.cycling-lifestyle.org.tw/circling_taiwan

感謝大家收看🤗🤗🤗 別忘了幫我文章按👍👍