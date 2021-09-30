桌球亞錦賽／台灣女將惜敗香港 無緣晉4強

由陳思羽領軍的台灣桌球女子代表隊，今天在2021亞洲桌球錦標賽女子團體賽8強，以1比3不敵香港、無緣晉級4強，接下來只能力拚第5。

2年一度的亞洲桌球錦標賽，今年在卡達杜哈舉行，台灣女子隊上屆摘下銅牌，是隊史自2000年後再次於亞錦賽拿下獎牌，可惜本屆未能延續上屆氣勢再次挺進4強。

世界排名第8的台灣一姐鄭怡靜，奧運結束後身體出現一些狀況，因此最後決定退出上一站WTT世界桌球職業大聯盟卡達球星挑戰賽與亞錦賽，改由世界排名26的陳思羽掛帥。

台灣在8強遭遇香港，第1點由今年全國運動會桌球女單銀牌得主劉馨尹扛先發，可惜面對世界排名13的香港一姐杜凱琹，劉馨尹草草以0比3吞敗。

第2點則交棒王牌陳思羽，她沒有漏氣，在1比2落後下展現強大韌性，靠著11比3、12比10狂拉尾盤，反倒以3比2逆轉扳倒李皓晴，也替台灣開胡。

可惜第3點亮相的李昱諄，首局雖以12比10率先搶下，接下來分別以4比11、9比11連丟2局陷入落後，第4局她錯失扳平契機，在10比9領先之際浪費了一個寶貴局點，最終以12比14棄守，也以1比3不敵朱成竹，台灣陷入1比2絕境。

接下來陳思羽提拍再上，前兩局她都與香港一姐杜凱琹鏖戰至最後，可惜連續以9比11、11比13些微之差失守，第3局她在10比9領先時未能把握機會，反讓對手連拿3分「關門」，不僅以0比3吞敗，最終台灣也以1比3不敵香港。