網球／美網摘冠後再登場 「英國楊丞琳」瑞度卡努獲印地安泉外卡

美網摘冠爆紅的18歲英國網球小將瑞度卡努(Emma Raducanu),以大滿貫得主身分參加的第一場比賽確定是下月初登場的印地安泉女網賽,排名從150竄到22的她領到大會外卡,不過澳洲「世界球后」芭蒂(Ashleigh Barty)和美網衛冕失利的日本好手大坂直美都不會與會。

被台灣球迷封為「英國楊丞琳」的瑞度卡努,今年溫布頓持外卡參賽打進第四輪,美網更從會外賽一路殺進決賽,最終寫下連10場比賽都直落2奪勝的特別紀錄,成為網球公開化年代後第一位打下大滿貫冠軍的會外賽選手。

名留青史的英國小將成媒體寵兒,回到英國也獲得熱烈歡迎,還和劍橋公爵夫人凱特(Kate Middleton)同場競技。印地安泉女網賽成她美網後第一場賽事,也不過是她生涯第5站WTA巡迴賽等級的比賽。

印地安泉網賽是ATP和WTA合辦的大賽,今年賽事因新冠肺炎疫情延後到10月才登場,但除大坂直美上周就宣布退出,澳洲球后芭蒂也確認,因改變行程,不會參加今年的印地安泉女網賽。

「印地安泉網賽是我一年中最喜歡的比賽之一,退出是很艱難的決定,但我知道在這時間點,休息幾周,回到澳洲看看家人對我是正確的事情。」芭蒂在聲明中也祝福大會順利舉辦,並和球迷預約明年再見。

