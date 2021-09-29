6專家分享 兩岸水上運動研討會線上登場

中華奧會今天舉辦「2021 年兩岸水上運動專業人員研討會」，出席貴賓包括中華奧會副主席蔡賜爵、體育署全民組科長王力恆、視察李聯康及40多位學員與會，研討會以線上視訊方式進行，兩岸各有3位專家進行交流討論與經驗分享。

主持開幕儀式的中華奧會副主席陳士魁表示，兩會自1997年簽訂互訪機制，每年大約進行6來6往交流活動，這兩年因疫情影響，無法進行實體交流，但仍在兩會主席支持與重視下，改以線上視訊方式，持續進行研討會，讓兩岸體育實質交流不致中斷，更期待疫情獲得穩定控制，兩岸奧會早日恢復正常的實體交流。

這次研討會以「救生員培訓」、「救生員檢定」、「救生員實務」、「救生員管理」四大主題為主，就兩岸救生員訓練、教材、檢定及救生員實務管理等議題交流討論，維繫良好溝通機制，促進體育交流良性發展。

我方由中華民國游泳救生協會秘書長王英州、高雄大學教授林季嬋、淡江大學教授黃谷臣主講；陸方由上海市游泳救生協會會長沈偉、副會長吉宏及主任謝耀明專題演講，雙方就專業理論及實務經驗共同分享探討，並與學員討論互動。

中華奧會表示，台灣四面環海，水上活動發展熱絡，而水上救生則是確保水域活動的安全制度，希望透過本次兩岸水上救生專業技術交流，創造更安全、美好的水域活動環境。

會中另邀請中華奧會副主席蔡賜爵宣導兩岸體育交流規範及注意事項，分享交流經驗及作為，加強協會對兩岸交流政策、法規的重視與了解，在對等、尊嚴、互惠、尊重前提下進行互訪，使交流活動更加有序、順暢。