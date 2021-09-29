接見帕運代表團 蔡英文、蘇貞昌都提到楊川輝名言

蔡英文總統今天下午和副總統賴清德及行政院長蘇貞昌一起在府內接見我國東京帕運代表隊，總統府以「Our Heroes！台灣英雄勇者無敵」為構想，邀請包含選手、教練、後勤團隊、裁判等到總統府，帕運代表團抵達後，由國防部三軍儀隊禮兵搭起象徵榮耀的「劍門」，以最隆重的方式迎接，並在接見活動正式開始前，由專人導覽府內空間並拍照留念。

接見一開始由原住民歌手舒米恩及視障鋼琴家黃裕翔合力演出，接著蘇貞昌致詞時表示，他對我國帕運跳遠國手楊川輝說過的話印象深刻，「我看不見世界，但透過跳遠，我要讓台灣被世界看見。」

賴清德致詞時表示，蔡總統非常貼心，在歡迎奧運英雄凱旋歸國之後，也用同樣的規格在總統府歡迎帕運英雄回台；他很榮幸可以陪同總統一起歡迎大家。

賴清德也說，代表團的表現，沒有讓國人失望，不僅克服了各種困難，也深深感動全體國人。事實上，大家的表現，也給予台灣其他身心障礙朋友很大的動力，「你們是他們的燈塔。」他也說，希望大家保重身體，繼續為國爭光。賴清德也感謝帕運代表團團長穆閩珠、副團長王昭卿及所有後勤支援團隊以及家屬們持續不斷的努力，「我們繼續加油。」

蔡總統表示，這次再次出動三軍儀隊，比照迎接奧運英雄的規格，就是要以這樣隆重的方式，表達對帕運英雄的敬意。如同今天的派對主題「Our Heroes」，代表台灣踏上帕運殿堂，都是台灣人心目中的英雄。

蔡總統也向國人介紹帕運選手，首先介紹最年長、被稱作「最強阿嬤」的桌球選手盧碧春，「不只是妳的家人，全台灣都能感受到妳的拚勁。」

蔡總統指出，在帕運賽場上，台灣桌球的實力受到普遍肯定。對於第一次參加帕運就贏得銅牌的田曉雯，她要當面再次表達恭喜。還有其他幾位桌球好手，都表現優異。對於「桌球一哥」程銘志和曉雯搭檔的林姿妤，蔡總統也很期待接下來的表現。

蔡總統也介紹這次開幕式的掌旗官，田徑選手劉雅婷和楊川輝。她也提到，她非常喜歡楊川輝所說的話，「『透過跳遠，要讓台灣被世界看見』。川輝，你已經做到了。」

蔡總統也提到，這次的代表團還有兩位資深選手，包括健力選手林亞璇、柔道選手李凱琳，感謝持續代表國家出賽。另外，也有年輕的新秀游泳選手陳亮達、羽球選手方振宇，精采的表現，完完全全是「英雄出少年」。

總統表示，這次十位選手在比賽中全力以赴。她也注意到，帕運期間，很多人都在網路上，當選手們的啦啦隊，一起來集氣加油。就連選手的內心話、比賽照片，也被做成圖卡，一直轉傳、討論。

蔡總統認為，選手們能有這麼好的表現，能引起這麼多的回響，也要歸功於辛苦付出的教練、醫師、防護員以及後勤團隊。蔡總統也介紹，還有一群幕後英雄，就是在帕運舞台上執法的裁判及擔任分級工作的「分級師」。一場高規格的比賽，背後都需要專業的貢獻。