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網球／左膝不行了 澳洲壞小子本季告終

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
澳洲網壇的話題人物「壞小子」基里洛斯在社群公告，受限左膝問題，2021年賽季會提前結束。 美聯社
澳洲網壇的話題人物「壞小子」基里洛斯在社群公告，受限左膝問題，2021年賽季會提前結束。 美聯社

澳洲網壇的話題人物「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）再登媒體版面，卻不是因為球場表現，他在社群公告，受限左膝問題，2021年賽季會提前結束，將飛回澳洲接受治療，期盼明年澳網能以百分百的狀態回歸。

基里洛斯表示，過去幾個月自己健康狀況都非百分之百，左膝髕骨肌腱問題一直困擾自己，「在這情況下，繼續打球而不治療可能導致未來更多傷害，我選擇回到澳洲重新評估，計畫會接受PRP治療來復健我的膝蓋。」

26歲的「壞小子」也提到，因膝傷無法發揮最佳表現，讓自己十分失望，「希望一切都能進行順利，明年澳網我會帶著百分百狀態回歸。」

上周末在美國波士頓舉行的拉沃盃中，基里洛斯還有代表世界隊出賽，但單打敗給希臘球星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），和美國長人伊斯納（John Isner）合作的雙打也輸球。

基里洛斯本季從澳網到溫布頓期間都沒出賽，整季僅出賽15場比賽，成績是7勝8敗；溫布頓他打到第3輪因傷退賽，美網則是首輪就打包出局。

澳網 溫布頓 Stefanos Tsitsipas

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