芝加哥女網／單打止步第二輪 謝淑薇雙打再戰

我國「一姊」謝淑薇美網後從芝加哥女網賽再出發，昨天首輪力退比利時傳奇球星「克媽」克莉絲特斯（Kim Clijsters），但第二輪沒能再闖關，接下來將在雙打拼晉級。

今年初在澳網打進女單8強的謝淑薇，首輪花費超過2小時才以3盤擊敗本季第一次登場的克莉絲特斯；站上第二輪後今天遭遇世界排名16、列大會第6種子的突尼西亞女將加博（Ons Jabeur）。

單打排名97的謝淑薇，生涯首度和加博對決遭到壓制，全場還出現6次雙發失誤，僅在第一盤有局數進帳，比賽只進行46分鐘就以1：6、0：6吞敗，止步32強。

單打停在第二輪的謝淑薇，雙打和比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）高居大會女雙頭號種子，首輪輪空、直接晉級16強，台灣時間明天凌晨將和瑞士組合搶8強門票。