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羽球／周天成領軍「打好打滿」 中華隊退德闖蘇迪曼盃8強

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
我國羽球「一哥」周天成在蘇迪曼盃領軍中華隊，前三點雖打好打滿仍全贏，提前擊敗德國隊，連勝到手後和同組的南韓隊提前取得分組前2的8強門票。 余承翰
我國羽球「一哥」周天成在蘇迪曼盃領軍中華隊，前三點雖打好打滿仍全贏，提前擊敗德國隊，連勝到手後和同組的南韓隊提前取得分組前2的8強門票。 余承翰

中華羽球隊今天迎接蘇迪曼盃第2戰，連同「一哥」周天成擔綱的第2點男單在內，前3點都是打滿3局拿下勝利，除提前擊敗德國隊，連勝到手後也和同組的南韓隊提前取得分組前2的8強門票。

蘇迪曼盃採5點3勝制，中華隊前天首戰5點輕取大溪地，今天第2戰由混雙開場，世界排名24的李哲輝／許雅晴雖多次被抓發球失誤，不過頂過第一局「丟士」拉鋸戰，以25：23、11：21、21：17力退德國組合伏爾克（Jan Colin Völker）／埃弗勒（Linda Efler），為中華隊旗開得勝。

「一哥」周天成第2點男單上陣，世界排名第4的小天碰排名383的羅斯（Fabian Roth），第二局雖失守，第三局仍掌握節奏，以21：14、17：21、21：9勝出，中華隊也取得點數「聽牌」優勢。

世界排名43的白馭珀第3點女單碰華裔德籍的李怡逢，兩名女將第2度對決也是打滿3局，白馭珀決勝局在19：19頂住壓力，連兩球都是壓在邊線上的致勝球，驚險以17：21、21：16、21：19逆轉世界排名23的對手，讓中華隊打完前3點就提前鎖定勝利。

兩軍前3點「打好打滿」，3點打完已超過3小時，同時間進行的南韓已經以直落5輕取大溪地。

中華隊和德國的最後2點男雙和女雙仍要進行，但不影響中華隊晉級結果。

兩年一屆的蘇迪曼盃今年落腳芬蘭萬塔，16支隊伍小組賽分4組，循環賽後取前2晉級8強，中華隊和南韓都是2連勝在手，攜手晉級後將在台灣時間30日下午3點碰頭，爭取分組龍頭資格。

中華隊 周天成 羽球

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