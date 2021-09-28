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網球／「未來還想做很多事」 天王費德勒暗示退休？

聯合新聞網 / 綜合報導
費德勒被問起是否產生退休的念頭，這位傳奇球星給出耐人尋味的回應。 歐新社
費德勒被問起是否產生退休的念頭，這位傳奇球星給出耐人尋味的回應。 歐新社

瑞士天王」費德勒（Roger Federer）兩年內進行三次膝蓋手術，讓不少球迷擔心40歲的他，會不會選擇就此退休，日前接受採訪時，被問起是否產生退休的念頭，這位傳奇球星給出耐人尋味的回應。

費德勒去年兩度進行膝蓋手術，可惜復出狀況不盡理想，在溫布頓公開賽不敵波蘭24歲小將胡卡奇（Hubert Hurkacz）後，決定再接受一次膝蓋手術，希望明年能以更佳的狀態回歸，他先前自己也表示，「相信最糟糕的狀況已經過去」。

不過近期他接受英國《GQ》雜誌專訪時，被問及退休一事，他的態度似乎有所保留，「就像所有運動員一樣，你自己會知道何時就是對的時機。我不想成為那種為打球而打球的選手，未來我還有很多事想體驗，想參加表演賽、到沒去過的地方旅行，球迷對我來說固然重要，但我不想虐待自己的身體。我還想要陪孩子玩耍、滑雪，所以我想你懂的。」。

費德勒這樣的說法，讓不少媒體認為，這就是天王對退休的暗示。

手術 波蘭 瑞士 英國

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