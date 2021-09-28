快訊

朱立倫發言人：國民黨與美中一起反對台獨 只是剛好而已

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網球／復出有玄機？大坂直美：已經手癢了

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
大坂直美為復出留伏筆，稱自己已經感到手癢了！ 法新社
大坂直美為復出留伏筆，稱自己已經感到手癢了！ 法新社

美網挑戰衛冕失利，日本網球名將大坂直美預告會暫別賽場，下月初的印地安泉女網賽她也選擇退出，不過她上HBO節目「The Shop」時預告，總會有回歸的一天。

「我知道我會再上場，我已經有點手癢了。」23歲的大坂直美說。她強調，現階段比賽的勝負並非自己最重視的部分，而是要找回在場上的享受感覺，「我曾經熱愛競技，充滿鬥志，如果我打一場很久的比賽，打愈久樂趣就愈多。」

不過這樣的感受近期已經變調，握有4座大滿貫的大坂直美說：「我最近開始覺得，打愈久壓力愈大，但我只是需要休息一下。」

不只大坂直美公開自己的心理狀態，最近40歲的「瑞士特快車」費德勒Roger Federer）也呼籲，選手和媒體間的關係需要改善；他認為賽會、媒體和選手該下來討論，找出最適合彼此的運作模式。

費德勒形容，選手需要一場「革命」，他舉例說，當自己感覺低迷時，仍需要面對全球記者的各式問題，他說：「我們要記得，網球選手不只是運動員和職業球員，我們同時也是人。」他也提到，現在是社群當道的時代，網壇更需要去幫助年輕選手，避免這些明日之星因負面訊息和網路霸凌影響心理健康。

大坂直美 費德勒 Roger Federer

延伸閱讀

網球／手癢就會回歸 大坂直美：可能很快

網球／美網落淚說不知歸期 大坂直美退出印地安泉網賽

網球／大阪直美排名跌至世界第八 謝淑薇雙打從球后退至第四

網球／大坂直美出席紐約晚宴 前衛造型被說是「天山童姥」

相關新聞

舉重／廣告處女秀變裝！郭婞淳：看到很不一樣的自己

東京奧運舉出金牌的舉重「女神」郭婞淳，最近獻出廣告處女秀，她和團隊展現高效率，只花一天就完成兩支影片拍攝，和代言的聯名卡...

網球／「未來還想做很多事」 天王費德勒暗示退休？

「瑞士天王」費德勒（Roger Federer）兩年內進行三次膝蓋手術，讓不少球迷擔心40歲的他，會不會選擇就此退休，日前接受採訪時，被問起是否產生退休的念頭，這位傳奇球星給出耐人尋味的回應。 費德

芝加哥女網／克媽復出首戰 謝淑薇搶戲

去年宣布二度復出的比利時網壇女將「克媽」克莉絲特斯，昨天迎接膝蓋動刀後的復出第一戰，對手正是我國「一姊」謝淑薇，雙姝在芝...

網球／手癢就會回歸 大坂直美：可能很快

四屆大滿貫冠軍大坂直美表示，只要再度感到有再打球的「癢點」後，她很快就會重返網球場。

全運會／嚴子堯復仇 空手道個人第8金

空手道袍下仍是精實肌肉，曾在廣州亞運摘下銅牌的新北空手道好手嚴子堯，七年前轉任教練後仍維持訓練，昨天一一○年全運會更在男...

全國自由車電競錦標賽／菜鳥大勝科班選手 張瀚允炸裂式騎法封王

「110年全國自由車電競錦標賽」決戰在高雄市鳳甲國中風雨球場登場。 由教育部體育署指導、高雄市政府支持、運動發展局與中華民國自由車協會共同主辦的「110 年全國自由車電競錦標賽」決戰高雄市鳳甲國中，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。