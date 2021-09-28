網球／復出有玄機？大坂直美：已經手癢了

美網挑戰衛冕失利，日本網球名將大坂直美預告會暫別賽場，下月初的印地安泉女網賽她也選擇退出，不過她上HBO節目「The Shop」時預告，總會有回歸的一天。

「我知道我會再上場，我已經有點手癢了。」23歲的大坂直美說。她強調，現階段比賽的勝負並非自己最重視的部分，而是要找回在場上的享受感覺，「我曾經熱愛競技，充滿鬥志，如果我打一場很久的比賽，打愈久樂趣就愈多。」

不過這樣的感受近期已經變調，握有4座大滿貫的大坂直美說：「我最近開始覺得，打愈久壓力愈大，但我只是需要休息一下。」

不只大坂直美公開自己的心理狀態，最近40歲的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）也呼籲，選手和媒體間的關係需要改善；他認為賽會、媒體和選手該下來討論，找出最適合彼此的運作模式。

費德勒形容，選手需要一場「革命」，他舉例說，當自己感覺低迷時，仍需要面對全球記者的各式問題，他說：「我們要記得，網球選手不只是運動員和職業球員，我們同時也是人。」他也提到，現在是社群當道的時代，網壇更需要去幫助年輕選手，避免這些明日之星因負面訊息和網路霸凌影響心理健康。