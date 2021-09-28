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舉重／廣告處女秀變裝！郭婞淳：看到很不一樣的自己

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
「舉重女神」郭婞淳（中）獻出廣告代言處女秀。圖／截圖自台灣大哥大Open Possible聯名卡記者會
「舉重女神」郭婞淳（中）獻出廣告代言處女秀。圖／截圖自台灣大哥大Open Possible聯名卡記者會

東京奧運舉出金牌的舉重「女神」郭婞淳，最近獻出廣告處女秀，她和團隊展現高效率，只花一天就完成兩支影片拍攝，和代言的聯名卡口號「挺神的，更挺你的能所不能」互相呼應。

郭婞淳奧運奪金後的第一個代言，獻給贊助商台灣大哥大的「台灣大哥大Open Possible聯名卡」，今天線上記者會她成稱職代言人，宣傳聯名卡的各項功能，除了繳電話費有優惠外，包括加油、到麥當勞與星巴克等icash十大餐飲通路消費，都能獲得最高5.5%的回饋，豐富的回饋權益讓人十分有感。

10月就要在全大運亮相的郭婞淳重心已回歸訓練，這次特別花一天時間參與拍攝，她笑說當天換裝多次，還有喝下午茶、逛街等場景，「同一天看到很不一樣的自己。」她貼心說，當天從早拍攝到晚，觀察到現場有各種專業的工作人員，「要有那麼完美的成果，要感謝他們專業和用心。」

已經拿到熱騰騰iPhone 13新機的郭婞淳補充說，用這張聯名卡到台灣大哥大購買iPhone 13，還能獲得額外的優惠，是「果粉」好幫手。

郭婞淳特別提到，聯名卡在保費上也有額外回饋，像是有專家協助理財，「自己真的時間上沒有很多時間深入了解理財觀念，希望透過這次機會和支持的廠商，讓我可以多深入理財部分，也希望透過自己帶動，年輕人可以對理財可以多研究和深入了解。」

「舉重女神」郭婞淳（中）出席線上記者會。圖／截圖自台灣大哥大Open Possible聯名卡記者會
「舉重女神」郭婞淳（中）出席線上記者會。圖／截圖自台灣大哥大Open Possible聯名卡記者會

郭婞淳 舉重

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