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蔡英文明邀東京帕運代表團入府 三軍禮兵搭劍門迎接

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
東京帕運代表團上月29日返抵國門。本報資料照片，記者陳嘉寧／攝影
東京帕運代表團上月29日返抵國門。本報資料照片，記者陳嘉寧／攝影

總統府今天宣布，蔡英文總統將於明天下午於總統府接見2020東京帕運代表團，總統府將以「Our Heroes！台灣英雄勇者無敵」為構想，邀請包含選手、教練、後勤團隊、裁判等43人到總統府。基於防疫考量，此次相關規畫皆依照中央流行疫情指揮中心的防疫相關指引。同時為方便選手們在總統府移動，當天所有的動線均設置無障礙空間。

總統府發言人張惇涵今天表示，為迎接台灣英雄蒞臨，獻上最真摯的感謝，所有台灣英雄搭乘專屬禮車直駛至總統府正大門車廳下車，進入總統府後，由國防部三軍禮兵搭起象徵榮耀的「劍門」，以最隆重的方式迎接所有帕運英雄們的到來。英雄們陸續抵達府內後，將由專人導覽府內空間並與拍照留影。

張惇涵也說，在接見的開始，也將會有隆重的表演來歡迎台灣英雄的到來。蔡總統將在副總統賴清德及行政院長蘇貞昌等陪同下，以敞廳為主場地接見帕奧代表團；蔡總統與蘇貞昌也分別準備了特別的小禮物，要獻給台灣英雄們。

張惇涵說，活動最後，蔡總統、賴清德及蘇貞昌等人將與所有台灣英雄在敞廳與國旗合照，感謝所有台灣英雄及協助單位的努力及付出，讓世界透過東京帕運，再次看見台灣，也讓國人感受到帕運英雄的鬥志與生命力。

張惇涵表示，基於防疫考量，此次相關規劃皆依照中央流行疫情指揮中心的防疫相關指引。同時，為了方便選手們在總統府的移動，當天的所有的動線均設置無障礙空間。

總統府也表示，明天下午的接見活動，將會在蔡總統、賴清德、蘇貞昌、行政院、教育部、中華民國殘障體育運動總會及中華文化總會的社群平台直播。另外，包括Yahoo！TV平台也會有線上直播，也敬請國人透過線上收看直播，再次為台灣英雄打氣加油。

東京帕運

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