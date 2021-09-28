芝加哥女網／三盤拍下傳奇克媽 謝淑薇：幸運不是10年前遇到

生涯握有4座大滿貫的比利時指標球星「克媽」克莉絲特斯（Kim Clijsters），去年2月宣布二度復出，今年賽季第一戰就在芝加哥女網賽和我國「一姊」謝淑薇；兩人大戰3盤，謝淑薇才以6：3、5：7、6：3出線，從38歲的「克媽」手中帶走勝利。

今年初在澳網打進女單8強的謝淑薇提到，大家都知道場上的克莉絲特絲是多麽傑出的選手，「場下的她非常好、非常有禮貌、非常仁慈，我一直很喜歡她，很興奮能和她對陣。」

歷經2小時又18分鐘奪勝的謝淑薇補充說，「我很幸運不是10年前與她對決。」

謝淑薇第一盤末到第二盤曾打出連拿8局的強勢表現，但第二盤2：0領先沒能維持，遭克莉絲特絲逆轉，才讓戰局進入決勝盤。

克莉絲特絲選擇芝加哥回歸迎接本季第一戰，不過不敵謝淑薇。 美聯社

克莉絲特絲2012年二度宣布退休，去年初重返網壇卻遇新冠肺炎疫情爆發，整年只留下0勝3敗成績，年底還動了膝蓋手術；選擇芝加哥回歸迎接本季第一戰，克莉絲特絲離勝利仍差一盤。

雖沒能挺進第二輪，克莉絲特絲提到，經過長時間的復健，重返賽場已經非常興奮，「比賽內容有好有壞，身體上不要有大狀況就是我主要目標，今天是差了一點，不過還是有很棒的感覺。」她表示自己有全方位的提升和進步，雖吞敗仍有值得開心。