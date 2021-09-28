全國自由車電競錦標賽／菜鳥大勝科班選手 張瀚允炸裂式騎法封王

由教育部體育署指導、高雄市政府支持、運動發展局與中華民國自由車協會共同主辦的「110 年全國自由車電競錦標賽」決戰高雄市鳳甲國中，最後男子菁英組由南寶樹脂車隊的 張瀚允 率先進入終點封王；女子公開組則是由 陳婕翎 以一枝獨秀之姿封后；競爭最為激烈的男子青年組則是由台中市大甲高中的 黃昱承 則是以體重優勢在起伏的丘陵路線中逐漸取得領先，最終以單飛之姿進站。

「110 年全國自由車電競錦標賽」共分成男子青少年、青年、女子公開、男子菁英和 Master 組等 5 組賽事共有 99 名車手參賽，賽事透過 TVBS 全程直播。各組前 3 名將代表台灣參加 11 月的國際電競爭霸賽。來自全台各地的自由車精英，都利用來自台灣廠商自行設計開發的 WhiizU 軟體進行決賽，決賽路線為虛擬架構的環台賽路線第一站台北市仁愛樹蔭大道 10.4KM 繞圈及第四站高雄市田寮惡地月世界30KM丘陵路線，讓電競選手也能體驗國際自由車環台賽的比賽路線。

高雄市運動發展局侯尊堯局長表示：「在後疫情時代運動的場域更加無限性，國際自由車總會也在去年就領先其他運動項目舉行了電競世錦賽，今天在台灣高雄所舉行的是亞洲第一場的自由車電競賽，高雄市田寮月世界路線的特色，也成為今天各組決賽的決戰路線，透過台灣本土電競軟體WhiizU的行銷，讓世界各國愛好自由車電競的車迷們，進一步認識高雄。」中華民國自由協會秘書長李開志表示：「自由車電競化已經是國際自由車賽的新竉兒，近年來電子競技的蓬勃發展和觸及性高，加上新冠疫情的肆虐下，電競運動的全球熱潮直線上升，儼然已成為當前唯一不受影響的運動賽事。

在這股電競賽的大趨勢下，亞錦賽及亞運未來也有望將電競賽納入正式項目，預估未來也將會是自由車賽之外另一項的新興賽事。」自由車電競賽跟自由車公路賽有很大差別，在室內騎電競其實難度大不同，使用的肌群略有不同，自由車電競很強調「功率/體重比」，公路賽所考究的技巧或者控車能力則派不上用場。男子菁英組冠軍張瀚允車齡不到 2 年，在今年五月退伍後開始備戰電競自由車全錦賽，投入 450 小時的騎乘時間，超過 13,000 公里的路線距離，總累積爬升海拔 71,000 公尺，破解出一套自己的炸裂式騎法，讓他在決賽場上贏得壓倒性勝利，寫下自由車菜鳥大勝科班選手的好成績。

而 Master 大師組的冠軍選手江思翰，是台中市日南國中的教練，在台北市仁愛樹蔭大道的繞圈賽事中，雖然體重較重，但在平路賽段上讓這個不利因素彌消許多，反而憑藉功率的優勢在比賽中取得領先；江思翰在賽後表示：「自由車電競賽在疫情時期讓我能夠持續的訓練學生，電競自由車讓訓練更有效率同時也更加安全，今天自己來參賽，也是以身作則給我帶的學生看，讓他們知道有訓練就會有成果。」台中市大甲高中的 黃昱承 在男子青年組的複賽中僅取得第二名的成績，不過以他僅 51 公斤的體重，在決賽的高雄田寮月世界丘陵路線中，不斷的逐一追趕領先選手，在賽段路線尚未過半時，即成為領先選手，最終以領先第二名選手 1 分 40 秒的絕對優勢，輕鬆通過終點線。

男子青年組冠軍黃昱承運用身材優勢，輕鬆通過終點。

專長以自由車場地賽中長距離為主的陳婕翎，在疫情的影響之下接觸電競自由車，從一開始的不熟悉到現在只要不能出門訓練，就會安排在家自主騎電競自由車的訓練菜單，開賽後台中市大甲高中的陳婕翎堅持自己熟悉的騎乘節奏，慢慢鞏固自己的領先優勢，最終以一枝獨秀大爆走的氣勢進入終點，進終點後立即再變回秀氣小女生。

女子公開組冠軍陳婕翊賽中殺氣騰騰，賽後一秒變回秀氣小女生。

男子青少年組是全場戰況最膠著的一組，賽段過半之前沒有任何選手有確切的領先優勢，直到後半段賽事才逐漸明朗，最後由台中市清水國中 吳彥均 率先進入終點，拿下金牌。吳彥均賽後表示：「我知道大家的差距都拉不開，所以在我開始領先時，我還是時刻注意其他選手的狀況，但是在最後五公里時，我一度被李靖烽逼的很緊，雖然我快要沒有力氣了，還好我是堅持下來了。對我來說是一場很難得的比賽。」

吳彥均在全場賽況最膠著的男子青少年組堅持到最後入手冠軍。

中華民國自由車協會在眾多電競廠商中特別挑中唯一來自台灣的廠商志合訊息股份有限公司，目的就是要扶植台灣本土品牌，共同推廣台灣自由車電競賽之外也向世界證明台灣單車產業的軟硬體實力。透過智能訓練台進行訓練目前已成為選手們在疫情下的重要訓練方式之一，不僅能維持體能也經由虛擬騎乘軟體將各式路線拉到室內，讓選手仍然有平路衝刺與爬坡路線的體驗。本會近期訓練營也搭配智能訓練台讓選手騎行，並配合相關數據來確保選手的訓練成果，而北、中、南各訓練站也藉由這些器材設備讓選手在艱困的疫情下能不間斷地訓練，持續朝著 2022 杭州亞運及各個國際賽事做準備。

責任編輯：Ian

新聞來源：中華民國自由車協會

圖片來源：中華民國自由車協會

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