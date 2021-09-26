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羽球／重返國際賽很興奮 楊博涵盧敬堯3個月拚9戰

中央社 / 雯台北26日電
「楊肉盧」楊博涵（右）和盧敬堯。資料照／國訓中心提供
「楊肉盧」楊博涵（右）和盧敬堯。資料照／國訓中心提供

台灣羽球男雙組合「楊肉盧」楊博涵與盧敬堯出征蘇迪曼盃，睽違1年半重返國際賽舞台，兩人都相當興奮，楊博涵今天表示，包括蘇迪曼盃在內，年底前有9場賽事要打。

蘇迪曼盃為羽球混合團體錦標賽，今天在芬蘭點燃戰火，台灣隊小組賽首戰出戰法屬玻里尼西亞（大溪地），以5比0勝出，包括擔綱第4點男雙的楊博涵與盧敬堯也貢獻1點，以21比1、21比3獲勝。

楊博涵與盧敬堯前一次參加國際賽已是去年3月的全英公開賽，這次再度踏上國際舞台，兩人都顯得相當開心。盧敬堯表示，有了比賽後，就能透過比賽瞭解自己缺點在哪裡，他坦言運動員最怕就是沒比賽、沒舞台。

談到小組賽首戰，盧敬堯認為，狀況還不錯，除了已適應時差外，還逐漸找回比賽感覺。

久未征戰國際賽，儘管楊博涵有點緊張和生疏，但他也相當享受這股氛圍，賽前做好充足的準備。

除了蘇迪曼盃外，「楊肉盧」還將參加10月湯姆斯盃與3場在歐洲舉行的公開賽，後續將前進印尼，還有3場比賽要打，以及12月在西班牙的世錦賽，楊博涵表示，期待接下來的比賽，將盡全力去表現，希望持續進步。

羽球 世錦賽

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