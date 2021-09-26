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高球／延長賽奪中信金盃 17歲吳佳晏獲破紀錄3百萬獎金
年僅17歲的高球小將吳佳晏，今天在「2021中國信託邀請賽」收穫生涯最大筆獎金，她歷經2次延長加洞賽力退年長11歲的彭婕，成女子台巡賽第一次的職業比洞賽冠軍，笑納300萬台幣的冠軍獎金。
中國信託連續10年主辦女子職業高球賽事，今年將賽事從「中國信託女子公開賽」更名為「中國信託邀請賽」，賽制也從比桿賽改為台灣高球史上首度的女子職業比洞賽，賽制由選手捉對廝殺，每洞桿數較少者贏得該洞、18洞取得較多洞數者勝出，至少需歷經5輪才能贏得后冠。
吳佳晏和彭婕今天的爭金比拚不只打了18洞，兩人正規賽各贏4洞，其中彭婕在最後2洞連續抓下小鳥，將戰局逼進延長加洞賽，不過吳佳晏仍挺住壓力，成為女子台巡史上最大筆的冠軍獎金得主。
從中午打到下午才高捧金盃，吳佳晏笑說，今年賽事不但有趣，且充滿挑戰；除感謝促成賽事的各單位，她也特別感謝家人，「最重要的謝謝我的爸爸、媽媽和家人，沒有他們，我沒辦法走到這一步。」
彭婕雖錯過金盃，仍有100萬台幣的亞軍獎金入袋，且中信銀行在頒獎典禮上還宣布，邀請彭婕進入中信大家族，成今年賽事另外收穫。
季軍戰同樣纏戰到延長賽，從美返台參賽的安禾佑力退李佳霈，轉入職業第一場賽事就獲得季軍和35萬台幣獎金。
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