快訊

一張圖看天氣！西半部熱爆不像秋天 強颱蒲公英帶長浪

網球／現身拉沃盃 費德勒：最糟的狀況已過去

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
費德勒現身拉沃盃。 歐新社
費德勒現身拉沃盃。 歐新社

拉沃盃發起人之一的「瑞士特快車」費德勒Roger Federer），今年雖因動刀無法下場，他仍前往今年舉辦賽事的城市波士頓；獲得熱烈歡迎的他也正向說，今年8月再次動刀雖是痛苦決定，但相信最糟糕的狀況已經過去。

費德勒的右膝今年8月再度動刀，迫使他無緣今年最後一場大滿貫美網，賽季也提前告終。他透露，直到最後一刻才決定到波士頓觀賞拉沃盃，「我看到一些不可思議的好球，一些很棒的比賽，一切都太完美了，非常開心我有成行。」

生涯握有20座大滿貫的費德勒承認，去年已經動過兩次膝蓋手術，今年再度動刀的感受很不好，但今年溫布頓表現讓他很不開心，他選擇動刀繼續網球生涯，現在就是慢慢回到正軌。

「我必須正確的走路，正確的跑步，然後再做正確的橫向移動和所有敏捷性課表，最終我會再回到球場，不過還需要幾個月。」費德勒強調，現在好好休息不只是為延續球員生涯，也是為自己的生活著想，「我想確保以後可以去做我想做的一切，凡事不用躁進，所以我確實在很好的狀態，我認為最糟的狀況已經過去了。」

費德勒前3屆拉沃盃都沒缺席，今年以不同身分參加，他感謝波士頓和球迷的熱情支持，讓全球好手能齊聚一堂，他說：「這就是舉辦這場比賽背後的原因，讓每個人團結，有很棒的周末，去和其他人學習，希望他們能得到啟發，然後之後球季甚至明年都更有動力。」

費德勒 Roger Federer 美網

延伸閱讀

《費德勒：王者之路》高於常人的身體素質

向世人證明自己！無可取代的網球之王——羅傑．費德勒

近神人 男子網壇的傳奇 費德勒 Roger Federer 優雅的王者之路

《費德勒：王者之路》勝利時心懷感激，挫敗時繼續邁進

相關新聞

網球／現身拉沃盃 費德勒：最糟的狀況已過去

拉沃盃發起人之一的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer），今年雖因動刀無法下場，他仍前往今年舉辦賽事的城市波...

羽球／蘇迪曼盃開戰 中華隊光速奪首勝

兩年一屆的國際羽壇大賽蘇迪曼盃在芬蘭萬塔登場，由「一哥」周天成領軍的中華隊，今天第一戰碰大溪地隊打得輕鬆，前3點的上場時...

自由車／菜鳥突圍登頂！電競錦標賽黑馬壓下科班選手

110年全國自由車電競錦標賽今天決戰高雄市鳳甲國中，南寶樹脂車隊的張瀚允率先進入終點，在男子菁英組由封王，女子公開組則是...

拳擊／重量級拳王換人當 約書亞熄火爆冷吞敗

烏克蘭挑戰者烏希克今天獲裁判一致判定技壓英國拳王約書亞，不僅讓世界重量級拳王腰帶易主，也讓約書亞原定與福瑞之間的「世紀拳...

空手道／體重曾破百 温子萱甩肉奪全運會4連霸

國中體重一度破百，空手道女將温子萱透過訓練甩肉減重，成績也愈來愈亮眼，生涯第一場國際賽就在世青賽奪下第5名，今天110年...

LPGA／阿肯色錦標賽 李旻次輪繳71桿晉級

LPGA阿肯色錦標賽今天舉行第2回合賽事，台灣旅美高球女將李旻射下3鳥，但也苦吞3柏忌，打出71桿，兩回合以139桿，暫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。