羽球／蘇迪曼盃開戰 中華隊光速奪首勝

兩年一屆的國際羽壇大賽蘇迪曼盃在芬蘭萬塔登場，由「一哥」周天成領軍的中華隊，今天第一戰碰大溪地隊打得輕鬆，前3點的上場時間合計加總不到1小時，光速迎接首勝。

中華隊參加蘇迪辦盃的成員包括男單周天成、戚又仁，女單許玟琪、余芊慧，男雙「羊肉盧組合」盧敬堯／楊博涵、李哲輝／楊博軒，女雙李佳馨／鄧淳薰、李芷蓁／張淨惠和混雙李哲輝／許雅晴、胡綾芳／楊博軒。

蘇迪曼盃採5點3勝制，今天第一點混雙由李哲輝／許雅晴下場，世界排名24的兩人面對沒有排名的對手，只花18分鐘就以21：4、21：7奪勝；第二點男單戚又仁也讓對手兩局各只拿5分和3分，僅花17分就輕騎過關。

第三點女單，余芊慧一下場就打出11：0攻勢，最終只花15分鐘就以兩個21：4拿下勝利，助中華隊提前迎接勝利。

拔得頭籌的中華隊，小組賽第2戰將於28日下午3點出戰德國隊，小組最終戰是30日下午3點碰強敵南韓隊，兩場小組賽MOD愛爾達體育3台都將直播。

8強賽10月1日展開，中華隊只要取得分組前2就能從小組賽出線。