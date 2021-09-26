自由車／菜鳥突圍登頂！電競錦標賽黑馬壓下科班選手

110年全國自由車電競錦標賽今天決戰高雄市鳳甲國中，南寶樹脂車隊的張瀚允率先進入終點，在男子菁英組由封王，女子公開組則是由陳婕翎以一枝獨秀之姿封后；競爭最為激烈的男子青年組則是由台中市大甲高中的黃昱承則是以體重優勢在起伏的丘陵路線中逐漸取得領先，最終以單飛之姿進站。

由教育部體育署指導、高雄市政府支持、運動發展局與中華民國自由車協會共同主辦的110年全國自由車電競錦標賽，共分成男子青少年、青年、女子公開、男子菁英和Master組等5組賽事，吸引99名車手參賽，各組前3名將代表台灣參加11月的國際電競爭霸賽。

來自全台各地的自由車精英，都利用來自台灣廠商自行設計開發的WhiizU軟體進行決賽，決賽路線為虛擬架構的環台賽路線第一站台北市仁愛樹蔭大道10.4KM繞圈及第四站高雄市田寮惡地月世界30KM丘陵路線，讓電競選手也能體驗國際自由車環台賽的比賽路線。

男子菁英組冠軍張瀚允車齡不到2年，今年5月退伍後開始備戰電競自由車全錦賽，投入450小時的騎乘時間、超過13000公里的路線距離，總累積爬升海拔71000公尺，破解出一套自己的炸裂式騎法，讓他在決賽場上贏得壓倒性勝利，寫下自由車菜鳥大勝科班選手的好成績。

Master大師組的冠軍選手江思翰是台中市日南國中的教練，在台北市仁愛樹蔭大道的繞圈賽事中，雖然體重較重，但在平路賽段上讓這個不利因素彌消許多，反而憑藉功率的優勢在比賽中取得領先，他說：「自由車電競賽在疫情時期讓我能夠持續的訓練學生，電競自由車讓訓練更有效率同時也更加安全，今天自己來參賽，也是以身作則給我帶的學生看，讓他們知道有訓練就會有成果。」

專長以自由車場地賽中長距離為主的陳婕翎，在疫情的影響之下接觸電競自由車，從一開始的不熟悉到現在只要不能出門訓練，就會安排在家自主騎電競自由車的訓練菜單，開賽後台中市大甲高中的陳婕翎堅持自己熟悉的騎乘節奏，慢慢鞏固自己的領先優勢，最終以一枝獨秀大爆走的氣勢進入終點。

男子青少年組是全場戰況最膠著的一組，賽段過半之前沒有任何選手有確切的領先優勢，直到後半段賽事才逐漸明朗，最後由台中市清水國中吳彥均率先進入終點，拿下金牌，他開心說：「我知道大家的差距都拉不開，所以在我開始領先時，我還是時刻注意其他選手的狀況，但是在最後五公里時，我一度被李靖烽逼的很緊，雖然我快要沒有力氣了，還好我是堅持下來了。對我來說是一場很難得的比賽。」