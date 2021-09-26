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拳擊／重量級拳王換人當 約書亞熄火爆冷吞敗

中央社 / 倫敦25日綜合外電報導
約書亞(右)爆冷吞敗。 法新社
約書亞(右)爆冷吞敗。 法新社

烏克蘭挑戰者烏希克今天獲裁判一致判定技壓英國拳王約書亞，不僅讓世界重量級拳王腰帶易主，也讓約書亞原定與福瑞之間的「世紀拳王賽」化為泡影。

約書亞（Anthony Joshua）在「主場」托登罕熱刺球場（Tottenham Hotspur Stadium）有6萬2000名鄉親加油助威，仍被烏希克（Oleksandr Usyk）打得毫無招架之力，最終第12回合一路退到背靠圍繩。

烏希克是次重量級（cruiserweight）世界冠軍，今天生涯第3度打重量級（heavyweight）賽事，就打出一場令人難忘的比賽，獲3名裁判以117比112、116比112、115比113一致判定勝出，

今天這一勝，讓烏希克在職業賽拿下19戰全勝的完美戰績，他也成為繼美國拳王何利菲德（EvanderHolyfield）、英國的海伊（David Haye）後，第3位同時擁有次重量級和重量級世界冠軍頭銜的拳擊手。

拳擊迷一直殷切期盼看到約書亞對決同胞好手福瑞（Tyson Fury）的好戲。福瑞下個月將在美國拉斯維加斯舉行的世界拳擊理事會（World Boxing Council）重量級拳王保位戰對上美國的魏爾德（DeontayWilder）。10月的比賽會是福瑞與魏爾德第3度交手，第一次兩人平手，第2次由福瑞勝出。

但約書亞要對決福瑞，得先過烏希克這關，可惜最終敗陣。

烏希克透過翻譯說：「這對我來說意義重大，這場比賽照著我的期望走。約書亞有些時候把我逼得很緊，但那無所謂。」

「我並沒有打算把他擊倒，因為我的團隊要我別那麼做。一開始我試圖給他重擊，但後來我便依照計畫作我該做的事。」

依據重賽條款，約書亞仍有機會。約書亞職業賽共拿24勝，今天僅僅吞了生涯第2敗，他2019年7月在紐約敗給魯伊斯（Andy Ruiz），但6個月之後便在沙烏地阿拉伯的重賽再度奪回拳王寶座。

就連3度奪下世界重量級拳王頭銜的路易斯（Lennox Lewis）都很看好約書亞能再奪冠軍。

希克

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