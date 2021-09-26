空手道／體重曾破百 温子萱甩肉奪全運會4連霸

國中體重一度破百，空手道女將温子萱透過訓練甩肉減重，成績也愈來愈亮眼，生涯第一場國際賽就在世青賽奪下第5名，今天110年全運會更完成女子第五量級4連霸，為台北市帶回第3面空手道金牌。

今年25歲的温子萱，國三才加入空手道社團接受正規訓練，她透露那時自己體重達到三位數，不過是「靈活的胖子」，成績一直不錯，國際賽初體驗就在世青拿到第5名，接續亞青更奪下亞軍，奠定挑戰國際舞台的決心。

雖透過空手道得到成就感和健康體態，温子萱升上大學時也曾「放飛自我」，生活作息和訓練大亂，體重又升到9字頭；大學三年級進入國訓中心為雅加達亞運備戰後，和國訓中心的營養師曾怡鈞長期配合，體重再回到目前的7字頭。

今天一路打到110年全運會最終戰，她和桃園市林皓婷的爭金過程雖先失分，但穩住陣腳後演出5：3的逆轉勝，讓台北市包辦今年全運會女子第二量級、第四量級和第五量級金牌，個人也完成4連霸，肩上壓力終於卸下。