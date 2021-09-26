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空手道／體重曾破百 温子萱甩肉奪全運會4連霸

聯合報 / 記者曾思儒／新北即時報導
温子萱完成全運會空手道女子第五量級4連霸。記者葉信菉／攝影
温子萱完成全運會空手道女子第五量級4連霸。記者葉信菉／攝影

國中體重一度破百，空手道女將温子萱透過訓練甩肉減重，成績也愈來愈亮眼，生涯第一場國際賽就在世青賽奪下第5名，今天110年全運會更完成女子第五量級4連霸，為台北市帶回第3面空手道金牌。

今年25歲的温子萱，國三才加入空手道社團接受正規訓練，她透露那時自己體重達到三位數，不過是「靈活的胖子」，成績一直不錯，國際賽初體驗就在世青拿到第5名，接續亞青更奪下亞軍，奠定挑戰國際舞台的決心。

雖透過空手道得到成就感和健康體態，温子萱升上大學時也曾「放飛自我」，生活作息和訓練大亂，體重又升到9字頭；大學三年級進入國訓中心為雅加達亞運備戰後，和國訓中心的營養師曾怡鈞長期配合，體重再回到目前的7字頭。

今天一路打到110年全運會最終戰，她和桃園市林皓婷的爭金過程雖先失分，但穩住陣腳後演出5：3的逆轉勝，讓台北市包辦今年全運會女子第二量級、第四量級和第五量級金牌，個人也完成4連霸，肩上壓力終於卸下。

去年和土耳其男友登記結婚的温子萱提到，新冠肺炎疫情雖影響許多計畫，但腳步放慢也是另種收穫，接續以去年延期到今年11月的世錦賽當目標，再朝明年杭州亞運邁進，希望今天到手的金牌成績從全運會複製到國際大賽。

温子萱（左）完成全運會空手道女子第五量級4連霸。記者葉信菉／攝影
温子萱（左）完成全運會空手道女子第五量級4連霸。記者葉信菉／攝影
温子萱（紅）完成全運會空手道女子第五量級4連霸。記者葉信菉／攝影
温子萱（紅）完成全運會空手道女子第五量級4連霸。記者葉信菉／攝影
温子萱（左）完成全運會空手道女子第五量級4連霸。記者葉信菉／攝影
温子萱（左）完成全運會空手道女子第五量級4連霸。記者葉信菉／攝影
温子萱（左）和趙柔為台北市包辦全運會空手道女子第五量級和第四量級金牌。記者葉信菉／攝影
温子萱（左）和趙柔為台北市包辦全運會空手道女子第五量級和第四量級金牌。記者葉信菉／攝影

全運會 亞運 世錦賽

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