LPGA／阿肯色錦標賽 李旻次輪繳71桿晉級
LPGA阿肯色錦標賽今天舉行第2回合賽事，台灣旅美高球女將李旻射下3鳥，但也苦吞3柏忌，打出71桿，兩回合以139桿，暫時並列第47晉級，而程思嘉、徐薇淩、劉嬿遭淘汰。
美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）阿肯色錦標賽總獎金230萬美元（約新台幣6439萬元），今年在美國阿肯色州羅傑斯市山頂鄉村高爾夫俱樂部（Pinnacle Country Club）舉行3天54洞賽事，今天進入第2回合。
韓裔澳洲女將李旻智（Minjee Lee）今天手感火熱，在前9洞狂抓6鳥，全場合計射下8鳥且零柏忌，以63桿繳卡，追上領先集團，兩回合累計以低於標準12桿的130桿，與日本女將畑岡奈紗（NasaHataoka）暫時並列第一。
這次共有4名台將參賽，李旻今天表現平平，打出3鳥，吞下3柏忌，揮出71桿，兩輪以低於標準3桿的139桿，暫時並列第47，大會取低於標準桿1桿為晉級線，李旻成為唯一晉級的台將。
程思嘉今天進帳4鳥，但也領到3柏忌，打出70桿，兩輪合計以平標準桿的142桿，以些微差距遭到淘汰。
徐薇淩與透過資格賽取得會內賽門票的劉嬿，首輪各揮出74桿、76桿，兩人次輪儘管狀況回溫，各以69、68桿作收，徐薇淩累計兩輪143桿、劉嬿144桿，均無緣晉級。
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