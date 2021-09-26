空手道／破繭而出 趙柔寫全運會3連霸

7年前仁川亞運初試啼聲就摘下銅牌，空手道女將趙柔卻也陷入將近一年屢戰屢敗的挫折，2019年亞錦賽摘銅讓她重拾信心，今天在110年全運會完成空手道女子第四量級3連霸後，下個主戰場鎖定明年杭州亞運。

國一開始接觸空手道的趙柔，最初原本想參加籃球隊，但老師把她帶到空手道場，意外開啟另條選手路。站上仁川頒獎台時，趙柔還未滿20歲，她透露當時連選受亞運代表都是意料之外，「那時很小，就覺得新奇，不懂得害怕。」

「初生之犢不畏虎」成趙柔亞運初體驗寫照，但當時還綁著長長馬尾的她，帶回銅牌後卻在2017年開始遇低潮，「那時怎麼打怎麼輸，很沮喪，本來想打完（雅加達）亞運就退休，但各方教練都給很多建議，才繼續留下來。」

雅加達亞運她再闖女子68公斤級銅牌戰，最終雖與獎牌擦身而過，但隔年亞錦賽奪回銅牌，成她「破繭而出」的關鍵戰；之後雖因新冠肺炎疫情爆發，國際賽機會大減，今天到手的全運會第3金讓她更堅定，目標杭州亞運再登頒獎台。