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空手道／破繭而出 趙柔寫全運會3連霸

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
台北市趙柔（左）完成全運會空手道女子第四量級3連霸。記者葉信菉／攝影
台北市趙柔（左）完成全運會空手道女子第四量級3連霸。記者葉信菉／攝影

7年前仁川亞運初試啼聲就摘下銅牌，空手道女將趙柔卻也陷入將近一年屢戰屢敗的挫折，2019年亞錦賽摘銅讓她重拾信心，今天在110年全運會完成空手道女子第四量級3連霸後，下個主戰場鎖定明年杭州亞運。

國一開始接觸空手道的趙柔，最初原本想參加籃球隊，但老師把她帶到空手道場，意外開啟另條選手路。站上仁川頒獎台時，趙柔還未滿20歲，她透露當時連選受亞運代表都是意料之外，「那時很小，就覺得新奇，不懂得害怕。」

「初生之犢不畏虎」成趙柔亞運初體驗寫照，但當時還綁著長長馬尾的她，帶回銅牌後卻在2017年開始遇低潮，「那時怎麼打怎麼輸，很沮喪，本來想打完（雅加達）亞運就退休，但各方教練都給很多建議，才繼續留下來。」

雅加達亞運她再闖女子68公斤級銅牌戰，最終雖與獎牌擦身而過，但隔年亞錦賽奪回銅牌，成她「破繭而出」的關鍵戰；之後雖因新冠肺炎疫情爆發，國際賽機會大減，今天到手的全運會第3金讓她更堅定，目標杭州亞運再登頒獎台。

趙柔原本也有奧運夢，當時還因東京奧運空手道縮減量級，讓原本第四量級（68公斤級）的她將體重減到61公斤，她笑說：「降了7公斤，很吃力，後來選拔沒上就是幫助隊友。回到68公斤級很開心，不用再控制體重了！」

台北市趙柔（右）完成全運會空手道女子第四量級3連霸。記者葉信菉／攝影
台北市趙柔（右）完成全運會空手道女子第四量級3連霸。記者葉信菉／攝影
台北市趙柔完成全運會空手道女子第四量級3連霸。記者葉信菉／攝影
台北市趙柔完成全運會空手道女子第四量級3連霸。記者葉信菉／攝影
台北市趙柔（右）完成全運會空手道女子第四量級3連霸。記者葉信菉／攝影
台北市趙柔（右）完成全運會空手道女子第四量級3連霸。記者葉信菉／攝影

亞運 全運會

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