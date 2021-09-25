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射箭／魏均珩領軍世錦賽射銅 教練讚調整迅速是關鍵

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
駐丹佛辦事處長張詩瑞（中）與台灣射箭反曲弓男子代表隊選手魏均珩（右1）、余冠燐（左1）、洪晟皓（左2）及教練李濤名（右2）合影。 丹佛辦事處提供／中央社
駐丹佛辦事處長張詩瑞（中）與台灣射箭反曲弓男子代表隊選手魏均珩（右1）、余冠燐（左1）、洪晟皓（左2）及教練李濤名（右2）合影。 丹佛辦事處提供／中央社

我國射箭代表隊今天在2021世界射箭錦標賽男團銅牌戰，由東奧國手魏均珩率領里約奧運隊友余冠燐以及首度參賽的洪晟皓，以5：4射落日本隊拿下銅牌，對於魏均珩延續奧運的領袖角色扮演團隊定心丸，教練李濤名也稱讚魏均珩到美國後調整迅速，是能再一次帶領團隊奪下佳績的關鍵。

連續兩屆奧運會都參賽的魏均珩，今年東京奧運帶領學弟湯智鈞、鄧宇成射下男團銀牌佳績，追平我國射箭隊隊史最佳成績，而這次世錦賽則是改與余冠燐以及洪晟皓搭檔，再一次完成奪牌任務。

教練李濤名指出，這次魏均珩延續了東京奧運的角色，繼續在團隊中扮演定心丸，其中洪晟皓更是第一次入選國家隊參與國際賽，魏均珩在穩定軍心上的任務可說是順利達成。

李濤名指出，雖然在東京奧運結束後魏均珩先是返國隔離，又有不少活動邀約，壓縮了練習的時間，不過在出國前於國內舉行的亞錦賽選拔賽中以賽代訓，維持著了手感，來到美國後他也展現極佳的適應力，克服時差與場地問題，帶領兩名隊友出擊，最終如願再次站上世錦賽頒獎台。

由東京奧運男團銀牌得主魏均珩（圖）領軍的台灣射箭反曲弓男子代表隊，美東時間24日在2021世界射箭錦標賽男團銅牌戰，逆轉射下日本鍍銅。 丹佛辦事處提供／中央社
由東京奧運男團銀牌得主魏均珩（圖）領軍的台灣射箭反曲弓男子代表隊，美東時間24日在2021世界射箭錦標賽男團銅牌戰，逆轉射下日本鍍銅。 丹佛辦事處提供／中央社

魏均珩 世錦賽 湯智鈞

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