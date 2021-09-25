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仰德集團贊助王冠閎、唐嘉鴻 盼亞奧運再創佳績

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
仰德集團今天宣布贊助游泳好手王冠閎及體操好手唐嘉鴻。圖／中華奧會提供
仰德集團今天宣布贊助游泳好手王冠閎及體操好手唐嘉鴻。圖／中華奧會提供

仰德集團支持體育發展不遺餘力，今天宣布再度贊助優秀選手王冠閎及唐嘉鴻，每人每年六十萬元營養金，希望二位年輕好手再接再厲，專心訓練，提升技術，期盼明年杭州亞運及2024年巴黎奧運會再創佳績。

仰德集團曾在2018年雅加達亞運結束後，長期贊助田徑好手「台灣欄神」陳奎儒，讓他在訓練、營養各方面獲得支持，無後顧之憂全力去拚成績，順利幫助他獲得參加東京奧運會的機會，自我挑戰無限可能。

董事長許育瑞表示，仰德集團秉持「關懷在地情，力行向未來」經營理念，期望透過長期贊助台灣優秀運動員，培養國際運動人才進軍國際運動競賽，積極提升台灣國際形象，為國家爭取榮耀，尤其選手的黃金運動生涯有限，集團一定會在選手最需要的時候，提供最及時的幫助，這二位年輕選手都很有實力與潛力，假以時日的培養及訓練，未來的發展必無可限量。

中華奧會副主席陳士魁表示，優秀選手的養成十分不容易，需要非常多的資源投入，除了選手本身的努力，教練的指導、運科的協助外、企業的支持更是重要，他代表體育界特別感謝許董事長及仰德集團長期支持體育的善行義舉。

陳士魁也感謝仰德集團這些年來以實際行動長期贊助高爾夫選手以及陳奎儒、台北市立大學網球隊、女排隊、棒球隊，讓選手們無後顧之憂投入訓練及發展，為國家培育更多人才，在世界發光發熱，是企業的楷模及典範。

陳奎儒 亞運 高爾夫

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