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中信邀請賽／吳佳晏、彭婕晉級冠軍賽 安禾佑拚季軍

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
中國信託贊助女將安禾佑將對決李佳霈，全力以赴力保中國信託邀請賽第3名。圖／中國信託銀行提供
中國信託贊助女將安禾佑將對決李佳霈，全力以赴力保中國信託邀請賽第3名。圖／中國信託銀行提供

總獎金575萬元的中國信託邀請賽，在進行完前2天、4輪賽事後確定冠軍賽與季軍戰對戰組合，其中17歲小將吳佳晏將在明天冠軍賽與彭婕爭奪300萬元的冠軍獎金，而中信贊助選手安禾佑則將與李佳霈爭奪第3名。

今年中信邀請賽是國內史上首場女子職業比洞賽，冠軍獎金300萬元更是創下TLPGA史上最高，在前兩日賽事吸引破千人次觀戰，而17歲的吳佳晏展現絕佳手感連闖四輪，有機會抱走女子台巡賽史上最高后座獎金；另一位頗具「后」望的彭婕，將力拚職業生涯首冠。

中國信託贊助女將安禾佑則因失誤無緣爭冠，她賽後表示，對手鐵桿發揮得很好，帶給她壓力，加上關鍵的第8洞、第11洞短推沒推進，無法提升氣勢、穩定心態，明天季軍賽將面對李佳霈，「我還是平常心打，全力以赴力保第三名。」

今年中國信託商業銀行加碼賽事總獎金至575萬元，冠軍獎金300萬元更是女子台巡賽史上最高，參賽選手不僅全力以赴爭取榮耀，更能認同中國信託公益理念，希望捐出部分獎金幫助弱勢，吳佳晏願意捐出冠軍獎金2至3成給動保團體，彭婕計畫扣除要去美國打球的旅費外，全數捐出做公益，安禾佑則希望能幫助偏鄉弱勢兒童。

中國信託銀行以「堅持信仰、成就夢想」理念，連續十年舉辦女子職業高爾夫賽事，為選手打造接軌國際的競技舞台，「2021中國信託邀請賽」更是克服疫情舉辦，現場開放民眾「實名制」進場，觀賽民眾有機會將價值11萬元的三陽摩托車、BenQ 65吋電視等大獎帶回家。

民眾亦可透過電視、電腦觀賽，民視無線台明天中午12時起全程轉播，「中國信託邀請賽」Facebook粉絲專頁亦於同一時間直播，歡迎熱愛高球運動的民眾為選手加油。

高爾夫

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