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定向越野／排名賽宜蘭登場 中正大學奪公開組冠軍

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
全國大專院校定向越野錦標賽暨全國排名賽今天在宜蘭運動公園舉行。圖／中華定向越野協會提供
全國大專院校定向越野錦標賽暨全國排名賽今天在宜蘭運動公園舉行。圖／中華定向越野協會提供

110年全國大專院校定向越野錦標賽暨全國排名賽今天在宜蘭運動公園舉行，大專定向越野菁英盡出，競爭激烈，中正大學實力堅強拿下大專公開組冠軍，國防大學則抱走大專一般組冠軍獎盃。

由於疫情緊張，這項比賽由5月延至9月舉行，採高規格防疫，選手全程配戴口罩參賽，雖然增加比賽難度，但參賽者都沒有怨言，加上秋風徐徐，比賽圓滿順利結束，100多位參賽選手完成一場難忘的賽事。

其中大專公開組，各校精銳盡出，中正大學國手當家，由體育中心主任陳俊民領軍參賽，靠賴賢鴻、江品宣奪下男、女組金牌，奠定勝基，抱走大專公開組團體冠軍獎盃，台灣大學與台師大則分獲大專公開組亞軍、季軍。  大專一般組也是競爭激烈，國防大學11位選手各有斬獲，以積分優勢奪得大專一般組冠軍，國立體育大學與台體大則分奪亞、季軍。

今天的賽事同時也進行個人菁英組、公開組與分齡組賽事，菁英男子組共有10位好手參賽，由老手陳彥龍以1分半超前，擊敗國手名將蔡朋憲而奪下金牌。

公開男子組有14位選手角逐，黃柏欽、廖治翔、林嘉志分列前3名，女子公開組競爭也很激烈，張容蓉、許凱琳、沈詩瑩分奪前3名。男子18歲組是2位新生代好手何子宏與謝品昇爭雄的局面，何子宏以領先44秒完賽奪標，謝品昇居第2，女子18歲則由謝品安一枝獨秀。

全國大專院校定向越野錦標賽暨全國排名賽今天在宜蘭運動公園舉行。圖／中華定向越野協會提供
全國大專院校定向越野錦標賽暨全國排名賽今天在宜蘭運動公園舉行。圖／中華定向越野協會提供

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