空手道／曾進行阿基里斯腱移植 辜翠萍重起奪全運第4金

儘管今年東京奧運爭奪參賽資格未果，但2014年仁川亞運空手道金牌好手辜翠萍，今天在全運會女子第三量級順利摘金後，連續4屆全運會都帶回金牌，而曾遭遇阿基里斯腱斷裂傷勢的她，也將目標鎖定在明年杭州亞運「復出」。

辜翠萍在2014年仁川亞運拿下金牌後，上屆雅加達亞運卻因為體重控制問題遭到替換，改由同門師妹谷筱霜頂替出賽，最終谷筱霜順利也拿下金牌，而一度迷失的辜翠萍還在2019年訓練時發生左腳阿基里斯腱斷裂的狀況，在跨年夜開刀進行移植手術，導致她在去年一整年都在養傷。

不過辜翠萍在傷後不僅沒有離開空手道舞台，反而將傷勢當做是她的動力來源，今年6月她更前往巴黎參加東京奧運資格賽，只可惜最終未能奪下參賽門票。

在今天完成全運會4連霸後，辜翠萍也誓言要在明年的杭州亞運「復出」，「在受過這樣的傷勢後還能夠正常走路甚至是運動，讓我相當的珍惜，現在比完賽我也都會透過一些復健來保護肌肉，希望我的堅持與不放棄，能夠成為學弟妹學習的榜樣。」