自由車／首屆電競錦標賽決戰高雄 黃文忠領銜角逐車王

已於8月17日至20日進行線上預賽的「110年全國自由車電競錦標賽」，近百位選手報名角逐決賽資格後，明天將於高雄市鳳甲國中舉行總決賽，角逐台灣首任電競自由車王的寶座。

「110年全國自由車電競錦標賽」將共分成男子青少年、青年、女子公開、男子菁英和Master組等5組賽事共有99名車手參賽，各組選出前3名代表台灣參加11月的國際電競爭霸賽。

其中包括前職業車手也曾是環台賽國家隊的黃文忠和來自全台各地的自由車精英，都將利用來自國內廠商自行設計開發的WhiizU軟體進行決賽，決賽路線為虛擬架構的環台賽路線第一站台北市仁愛樹蔭大道10.4公里及第四站高雄市田寮惡地月世界30公里，讓電競選手也能體驗國際自由車環台賽的比賽路線。

其實自由車電競賽台灣已累積不少實力，黃文忠說：「台灣已經慢慢有一些專攻自由車電競的車手，實力非常不錯，其實自由車電競跟正式在外面騎有很大差別，在室內騎電競其實難度更大而且是用不同的肌群；自由車電競很吃推力比，不用考慮到正式比賽的技巧或者控車，反正就是努力踩就對了。」

中華自由協會秘書長李開志表示：「自由車電競化已經是國際自由車賽的新竉兒，近年來電子競技的蓬勃發展和觸及性高，加上新冠疫情的肆虐下，電競運動的全球熱潮直線上升，儼然已成為當前唯一不受影響的運動賽事。在這股電競賽的大趨勢下，國際自由車總會(UCI)也於2020年舉辦了首屆的自由車電競世界錦標賽，亞錦賽及亞運未來也有望將電競賽納入正式項目，預估未來也將會是自由車賽之外另一項的新興賽事。」

透過智能訓練台進行訓練目前已成為選手們在疫情下的重要訓練方式之一，不僅能維持體能也經由虛擬騎乘軟體將各式路線拉到室內，讓選手仍然有平路衝刺與爬坡路線的體驗。本會近期訓練營也搭配智能訓練台讓選手騎行，並配合相關數據來確保選手的訓練成果，而北、中、南各訓練站也藉由這些器材設備讓選手在艱困的疫情下能不間斷地訓練，持續朝著2022杭州亞運及各個國際賽事做準備。