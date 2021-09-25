空手道／文姿云奪回全運金牌 除放眼亞運還要做出改變

今年東京奧運在拿下銅牌佳績後，空手道「小清新」文姿云雖然返台後行程滿檔，不過在今天的全運會空手道女子第二量級中，她仍是陸續擊敗柯品戎、邱筱雯和辜雪芃，奪回上屆失手的金牌，而她也透露接下來除了備戰11月的世錦賽外，明年亞運與世界運動會也將是她努力的目標。

文姿云上屆全運會挑戰4連霸失利，不過在成為我國史上首位奧運空手道國手並奪下銅牌佳績後，文姿云也帶著全新的心情來面對今年的全運會與接下來的生涯。

在今天連過三關搶下個人近6屆賽事以來的第5金後，文姿云也坦言在經過上屆失利、奧運洗禮後，面對比賽的心情確實跟過去不太一樣，「感覺有種被逼到絕境後，又順利跨過的歷程，心情雖然比較輕鬆但也不隨意，仍是尊重每一位對手。」

文姿云坦言，生涯很少喊緊張的她，上屆全運會面臨的連霸壓力確實讓她有點喘不過氣，「現在就是抱持著喜歡這個運動的心情上去比賽，而不會像上屆或是奧運一樣那麼高壓的感覺。」

在奧運後行程滿檔的文姿云，也對於接下來的運動生涯有了不同看法，除了明年亞運仍是她備戰的目標外，她也期待透過運動的力量對更多人產生影響，目前也已經建立了一個團隊，希望朝這方面的目標來做努力，「大家對於運動員的印象大多停留在很辛苦、家庭環境刻苦，但也就僅止於此。我希望能夠用自己的能量和運動的力量來對世界造成一些影響或是改變一些人。」