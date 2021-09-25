快訊

沒3+11會議記錄 王鴻薇：陳時中違反指揮中心實施辦法

81校、2.5萬筆學習歷程檔案遺失 教育部盤點名單曝光

空手道／今年首戰就奪全運3連霸 谷筱霜：心跳降不下來

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
谷筱霜（右）在全運會空手道女子第一量級完成3連霸。記者曾原信／攝影
谷筱霜（右）在全運會空手道女子第一量級完成3連霸。記者曾原信／攝影

全運會空手道賽事在今天登場，其中代表南投縣在女子第一量級出賽的谷筱霜，受到疫情影響直到今天全運會才進行個人今年首戰，不過她仍是連過3關，包括在金牌戰以5：1擊敗桃園市鍾雅淇，完成個人在全運會的3連霸。

曾在2018年雅加達亞運拿下空手道女子50公斤級金牌的谷筱霜，雖然今年東京奧運無緣取得參賽資格，參與空手道首次列入奧運殿堂的歷史性一刻，不過谷筱霜也透露當時在國訓中心訓練的她，也透過電視為學姊文姿云加油。

谷筱霜坦言雖然不能參加奧運確實有點可惜，但也因為文姿云在奧運奪下銅牌，讓國人對於空手道更加認識，「以前我坐計程車說自己練空手道，他們都會以為是跆拳道，但現在大家都知道什麼是空手道了。」

谷筱霜今年首戰原訂是5月在台南舉行的全大運，不過全大運受到疫情影響中斷，將在10月才會復辦空手道賽事，這也讓這次全運會成為谷筱霜今年的首戰，她坦言在首戰前就因為太久沒有比賽，導致過度緊張，心跳一直降不下來，「不過比賽開打後就不多想了。」

在完成全運會三連霸後，谷筱雙接下來將備戰年底的亞錦賽與世錦賽，終極目標則是在明年的杭州亞運，「今年初因為沒比賽，一直都關在國訓訓練，心情有點低落，不過比賽復賽後，一切就按部就班的來。」

谷筱霜 全運會 文姿云

延伸閱讀

文姿云合約糾紛打官司贏了 法院判決理由出爐！

「小清新」文姿云贏了！合約糾紛告上法院 經紀公司要賠錢

長得像文姿云鍾瑶被粉絲喊恭喜 PK空手道大喊特喊

文姿云分享快樂運動的秘訣，只在Nike Taiwan Line官方帳號

相關新聞

羽球／李洋為妹妹備取資格遭取消抱屈 中華羽協做解釋

東京奧運羽球男雙金牌李洋今天於個人社群網站上，為妹妹李芷蓁在未接獲通知的情況下就遭取消丹麥公開賽備取資格抱屈，不過中華羽...

空手道／今年首戰就奪全運3連霸 谷筱霜：心跳降不下來

全運會空手道賽事在今天登場，其中代表南投縣在女子第一量級出賽的谷筱霜，受到疫情影響直到今天全運會才進行個人今年首戰，不過...

網球／瑞度卡努奪冠後「分手」教練：需要有巡迴賽經驗的人

瑞度卡努（Emma Raducanu）摘下美國公開賽后冠不到兩周，就與帶她打進美網的教練分道揚鑣。

自行車／單車成年禮澎湖登場 120人報名追風

為配合觀光局推動「2021自行車旅遊年」，及鼓勵澎湖在地學生體驗自行車活動的魅力，交通部觀光局澎湖國家風景區管理處特別於...

「女版劉翔」亮相大陸全運會 網呼：神顏

在全運會女子100米欄比賽中，一位來自湖南的選手夏思凝引起關注，網友們紛紛直呼「神顏」、「被美到了」。還有網友稱她為「女...

雲林女足隊進軍全運喊卡 縣府、足協遺憾

雲林縣3所國中畢業和在校生混齡組成的女子足球隊，難得能組隊成功，首度進軍全國運動會，不料因在新北市舉行的賽程提前，使多數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。