空手道／今年首戰就奪全運3連霸 谷筱霜：心跳降不下來

全運會空手道賽事在今天登場，其中代表南投縣在女子第一量級出賽的谷筱霜，受到疫情影響直到今天全運會才進行個人今年首戰，不過她仍是連過3關，包括在金牌戰以5：1擊敗桃園市鍾雅淇，完成個人在全運會的3連霸。

曾在2018年雅加達亞運拿下空手道女子50公斤級金牌的谷筱霜，雖然今年東京奧運無緣取得參賽資格，參與空手道首次列入奧運殿堂的歷史性一刻，不過谷筱霜也透露當時在國訓中心訓練的她，也透過電視為學姊文姿云加油。

谷筱霜坦言雖然不能參加奧運確實有點可惜，但也因為文姿云在奧運奪下銅牌，讓國人對於空手道更加認識，「以前我坐計程車說自己練空手道，他們都會以為是跆拳道，但現在大家都知道什麼是空手道了。」

谷筱霜今年首戰原訂是5月在台南舉行的全大運，不過全大運受到疫情影響中斷，將在10月才會復辦空手道賽事，這也讓這次全運會成為谷筱霜今年的首戰，她坦言在首戰前就因為太久沒有比賽，導致過度緊張，心跳一直降不下來，「不過比賽開打後就不多想了。」

在完成全運會三連霸後，谷筱雙接下來將備戰年底的亞錦賽與世錦賽，終極目標則是在明年的杭州亞運，「今年初因為沒比賽，一直都關在國訓訓練，心情有點低落，不過比賽復賽後，一切就按部就班的來。」