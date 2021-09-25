羽球／李洋為妹妹備取資格遭取消抱屈 中華羽協做解釋

東京奧運羽球男雙金牌李洋今天於個人社群網站上，為妹妹李芷蓁在未接獲通知的情況下就遭取消丹麥公開賽備取資格抱屈，不過中華羽球協會在今天解釋，依照過往規定，大會在公布正選參賽名單後就會取消選手備取資格，而不會有等待備取的慣例。

李洋今天在臉書粉絲團上留言表示，已經在芬蘭備戰蘇迪曼盃，並將在之後前往丹麥參加10月9至17日舉行的優霸盃的妹妹李芷蓁，在優霸盃後的丹麥公開賽（10月19至24日）是備取3，不過也已取得法國公開賽（10月26至31日）的正取資格。

但李洋指出，按照常理，一定都會保留備取資格等侯機會，但李芷蓁的丹麥公開賽備取資格，卻是在選手和球團教練都未被事先通知的情況下就直接遭取消，「事發多日卻依然得不到合理的解釋，會選擇在公開社群探討這件事，是因為我不希望未來再次發生類似的事件。我相信運動員們只是希望有個公平的舞台能夠發揮，而當運動員的舞台消失，那運動員的價值將會在哪？」

對於李洋的說法，中華羽協則表示是依照規定行事，過去在為選手報名賽事後，只要大會公布正取名單後，列入遞補的選手都會取消其備取，「按照規定就是只有取得正取的選手才能參加，不可能讓備取選手也拿著國家公費去等待遞補的資格。」

羽協指出，目前我國共有19位選手在歐洲備戰蘇迪曼盃等接下來的一連串賽事，但並非每位選手都能取得所有賽事正取資格，未能參與中間賽事且後續還有比賽的選手，在考量回國防疫問題下，也會讓他們以協助團隊的方式留下來繼續備戰，「但如果依照過往經驗，選手沒有取得正取資格就是要先回來，等到下一場比賽時間到來再出去，今年是因為疫情狀況較為特殊，讓選手可以留在那邊協助，不過取消備取的規定，並沒有因此改變。」

羽協表示，目前在歐洲的19名選手中，除了周天成、白馭珀、楊博涵／盧敬堯，會在征戰完後歐洲賽事後，直接轉往印尼出賽，最後再前往西班牙參加世錦賽，直到12月才會回國，其他選手則會在賽事告一段落後就會返國接受隔離與自主健康管理，再做後續賽程安排。