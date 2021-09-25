自行車／單車成年禮澎湖登場 120人報名追風

為配合觀光局推動「2021自行車旅遊年」，及鼓勵澎湖在地學生體驗自行車活動的魅力，交通部觀光局澎湖國家風景區管理處特別於今天在澎湖遊客中心廣場，舉辦「澎湖單車追風成年禮」活動，共吸引120名幼稚園（含陪同家長）到高中應屆畢業生及在校學子報名參加，期許學生在讀萬卷書行萬里路的同時，也能擁有挑戰人生每一階段的勇氣。

今年的畢業生很特別也很不一樣，因受新冠肺炎疫情警戒影響，澎管處原訂6月3日世界自行車日舉辦畢業生的「單車追風成年禮活動」，也被迫延期到秋風徐徐的季節舉辦。

單車追風成年禮活動共有兩個組別，分別是針對國小及幼稚園學童的活潑淘氣組，特別選擇在林蔭茂密、服務設施完善的澎湖休憩園區內規劃有趣的1.6公里定向闖關遊戲，包含有套圈圈、踢毽子、道路障礙賽，及澎湖縣政府政風處的廉政小尖兵等多項關卡，希望讓活潑淘氣的學童們能在享受騎行的樂趣中，亦可獲得滿滿知識；而國中以上的學生則是進行16公里的追風挑戰組騎行體驗，路程模擬自行車的競賽活動，在騎行中挑戰豐富多元的內容以及自我。活動結束後還能領取印有個人照片的完騎證書及精美證書夾，打造成個人的專屬回憶與紀念。

為了呼應「跟著澎湖的風‧起飛」主題，活動會場還有澎湖縣政府設置「抓貪小尖兵」有獎徵答與互動式的DIY嘉年華攤位，讓大人小孩一同參與，攤位內容有結合在地元素的舒緩面膜DIY、自己動手做絹印托特包、藍帶甜點師傅的甜點工作坊、康倪化妝品集團闖關活動等，讓學生接觸不同的創意互動與生活體驗，象徵對學生成長與獨立的祝福。

澎管處處長許宗民表示，透過自行車定向闖關活動與16公里的踩踏，除了讓學子們能夠咀嚼感受在地文化，加深對單車活動的認識與了解外，更鼓勵澎湖學子不管沿途遇到多少困難和瓶頸，都能騎完全程，也象徵成長路上的酸甜苦辣都將成為人生養份，並帶給他們面對嶄新一頁的希望與鼓勵。

同時，本次活動亦邀請「澎湖自行車跳島嘉年華」活動代言人，有著「鐵人主播」之稱的侯以理一同到現場，跟著學生進行騎行體驗，對學生來說更是給予加乘的祝福與自行車騎乘回憶。明天她也將會參加「澎湖跳島101K線上自行車活動」，本項活動報名到10月31日為止，歡迎熱愛自行車及有興趣的車友們，可自行安排時間來澎湖參加挑戰，以20公里的速度漫遊菊島。活動獎品豐富，完賽後還可以參加抽獎；在30日前報名且完成繳費，還有機會抽中Switch Lite，更多詳情請至「澎湖自行車跳島嘉年華」FB粉絲專頁。