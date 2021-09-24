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防疫優先 110全國運動會暫不開放觀眾入場

中央社 / 新北24日電
日前引燃全運會聖火。 報系資料照
日前引燃全運會聖火。 報系資料照

新北市府今天表示，因防疫優先，110年全國運動會將做好運動員防疫措施，但暫時不開放觀眾入場。至於何時疫情警戒可降為1級，因屬於中央的權責，尊重中央專家的評估決議。

新北市府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明直播今天下午舉行，由市長侯友宜、副市長劉和然等人與會。

桃園市長鄭文燦今天表示，全國完成疫苗施打1劑、2劑的覆蓋率，預計在10月底可達到7成、3成，若未來達到7成5、5成，可請指揮中心評估將疫情警戒降為1級。媒體記者詢問侯友宜對此看法。

侯友宜表示，不管疫情警戒升級或降級，都是中央的權限，中央有專家針對疫苗覆蓋率及當時疫情狀況、各種面向，做好整體評估，他會尊重中央對降級、升級所採取的措施與決議。

110年全國運動會將在10月16日登場，侯友宜說，連續5天的賽事，新北做好萬全準備，一切以選手安全為最大考量，目前仍為防疫2級警戒，相關集會有人數限制，因此暫時不開放觀眾進場。但滾動式檢討，疫情若愈穩定、安全，或許有機會開放觀眾進場。

侯友宜說，全運會參賽選手必須持賽前3天核酸檢測（PCR）陰性證明、或快篩陰性證明，疫苗接種日必須賽前14天並附上正本證明，才能進場。

稍早，侯友宜主持聖火傳遞啟動儀式後受訪表示，只有將防疫做到位，讓運動選手能夠安心在新北市各場所盡情表現，才是應負的責任。每個賽事一定會把防疫細節做好，讓選手賓至如歸。

全運會 聖火

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