中信邀請賽／轉職業首戰挺進8強 安禾佑不想太多做自己

總獎金加碼至575萬元的中國信託邀請賽今天在林口東華高爾夫球場點燃戰火，經過比洞賽前兩輪的對決後8強名單出爐，其中去年在中信公開賽並列冠軍的小將安禾佑接連擊敗李欣、張瑄屏後，順利晉級。

今年中信邀請賽為國內史上首場女子職業比洞賽事，日前中國信託銀行董事長利明献也宣布，除了總獎金提高至575萬元外，冠軍獎金也提高至300萬元，創下TLPGA台巡賽冠軍獎金最高紀錄。

在今天舉行的兩輪賽事中，32名女將也展開激烈競爭，其中今年成為中信旗下贊助選手，並將轉職業後首場職業賽事貢獻給中信邀請賽的安禾佑，在32強賽與李欣交手，兩人從第15洞出發，前三洞都由安禾佑拿下，最終她也以贏4洞剩2洞晉級到16強賽。

緊接著登場的16強賽安禾佑則是碰上32強淘汰郭艾榛的張瑄屏，最終以贏3洞剩2洞搶下8強門票，她賽後表示，在下午16強的前9洞中表現還可以，但後9洞因為體力問題出現專注力下滑的狀況，導致對果嶺狀況判斷沒那麼好，「今天風也比想像中大，失誤也比較多一點。」

對於今天整整打了32洞，安禾佑透露，在體力下滑時她也透過補充水分和補給能量棒來維持狀態，「失去體力就很容易會失去專注力，這可能會對比洞賽造成很大的影響。」不過她也透露自己先前在美國最愛吃的一款能量棒，在國內卻買不到，面臨「斷糧」的狀況，「不過我不挑嘴，媽媽幫我準備什麼就吃什麼。」

對於轉職業後的首場比賽順利挺進8強，安禾佑也直言與過去比賽沒有太大差異，「就是打好自己的球，把該做的做好就好了，明天還是一桿一桿打，不會想太多。」