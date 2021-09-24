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中信邀請賽／首洞就打錯球 謝瑀玲抽筋仍連拿2勝晉8強

聯合報 / 記者劉肇育／新北即時報導
謝瑀玲晉級中國信託邀請賽8強賽。記者劉肇育／攝影
謝瑀玲晉級中國信託邀請賽8強賽。記者劉肇育／攝影

中國信託邀請賽今天在林口東華高爾夫球場點燃戰火，經過兩輪廝殺後8強出爐，其中去年在中信公開賽並列冠軍的謝瑀玲，雖然在32強賽首洞就發生打錯球的狀況，但仍是在小腿抽筋的情況下一日拿下兩勝，晉級到8強賽。

謝瑀玲今天在首輪遭遇好友黃賢雯，不過卻在出發的第11洞發生打錯球的狀況，且前5洞打完輸掉了4洞，儘管開局表現不如預期，但接下來她急起直追連拿3洞後，又在最後幾洞出現了小腿抽筋的狀況，但仍是以贏2洞晉級到16強。

下午的16強遭遇梁宜羚，熱機完畢的謝瑀玲狀況則是愈來愈火熱，前6洞打完贏4洞，最終也以贏4洞剩2洞搶下8強門票，談到上午32強賽發生打錯球的狀況，謝瑀玲說：「我很生氣自己沒有做好確認，不過前5洞輸掉4洞後，反而有點激到自己，告訴自己不能輸。」

謝瑀玲坦言，今天的炎熱天氣以及風勢，對於要走30洞以上的選手來說確實是很大考驗，讓生涯鮮少抽筋的她也兩度出現抽筋狀況，「真的只能盡量補充水分，回去就好好休息。」

而17歲小將吳佳晏今天則是接連擊敗張亞琦、陳子涵晉級到8強賽，在歷經30洞後晉級，她說：「很久沒有打那麼多洞，用走的天氣又很熱，加上比洞賽又要很專注，確實超累的。」

吳佳晏坦言，相較於比桿賽，自己更喜歡策略變化更多的比洞賽，「我喜歡有變化的感覺，喜歡在思考策略後最終成功的感覺，會覺得特別開心。」

高爾夫

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