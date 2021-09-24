田徑／首屆楊傳廣盃200人參賽 發掘東海岸田徑人才

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
2021楊傳廣盃東海岸雙濱中小學區域聯合積點田徑賽明天起在長濱國小舉行。圖／大會提供
2021楊傳廣盃東海岸雙濱中小學區域聯合積點田徑賽明天起在長濱國小舉行。圖／大會提供

為紀念及發揚「亞洲鐵人」楊傳廣奧林匹克運動精神，並發掘及培育東海岸地區田徑人才，由台灣原住民族歷屆鄉鎮市區長策進協會、台東縣體育會田徑委員會主辦的「2021楊傳廣盃東海岸雙濱中小學區域聯合積點田徑賽」，明天起一連兩天在長濱國小舉辦。

首屆楊傳廣盃共有來自花東東海岸地區國中小13所學校、近2百位選手報名參加，開幕式將於明天上午8點30分舉行，歡迎鄉親能夠到場為參賽的選手加油、打氣。

台灣原住民族歷屆鄉鎮市區長策進協會會長、前國內男子100公尺紀錄保持人潘榮宗表示，「亞洲鐵人」楊傳廣先生為我國在奧運場上奪下第一面獎牌，也培育不少田徑人才，深獲後輩景仰及欽佩，為了詠懐楊傳廣，並發展原住民族國中小學田徑運動，以及厚植基層田徑競技水準，國內田徑界籌畫此一競賽有相當時間，原預計去年辦理，後受新冠疫情影響而暫緩，今年在各界奔走，以及體育署、花東兩縣及東海岸鄉鎮公所、國中小大力支持下，終於能夠辦理。

2021楊傳廣盃東海岸雙濱中小學區域聯合積點田徑賽共有來自台東縣長濱、新港、都蘭及花蓮縣豐濱等4所國中，以及台東縣成功、三仙、長濱、新生、樟原、泰源、寧埔、忠孝及花蓮縣港口等9所國小，共計13所國中小近200位選手將競技，分為國中男、女子組、國小男、女生組等4組比賽，徑賽項目為男子組、女子組的60公尺、100公尺、200公尺、400公尺接力等，以及田賽跳高、跳遠、鉛球等。

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