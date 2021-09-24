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台灣大贈體育家族選手iPhone13 楊勇緯獨選「金牌金」

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
台灣大哥大總經理林之晨贈送體育家族贊助選手iPhone 13 Pro / Pro Max 1TB頂規旗艦機，除了金牌「舉重女神」郭婞淳(右3)，新加入體育家族的有奧運銅牌「拳擊女神」黃筱雯(右1)、「體操精靈」丁華恬(左2)，以及奧運桌球混雙銅牌林昀儒(左1)、奧運體操銀牌李智凱(左4)、帕運游泳好手陳亮達(右2)。圖／台灣大提供
台灣大哥大總經理林之晨贈送體育家族贊助選手iPhone 13 Pro / Pro Max 1TB頂規旗艦機，除了金牌「舉重女神」郭婞淳(右3)，新加入體育家族的有奧運銅牌「拳擊女神」黃筱雯(右1)、「體操精靈」丁華恬(左2)，以及奧運桌球混雙銅牌林昀儒(左1)、奧運體操銀牌李智凱(左4)、帕運游泳好手陳亮達(右2)。圖／台灣大提供

iPhone 13系列新機今（24）日台灣開賣，台灣大哥大於開賣線上記者會上，邀請台灣大體育家族成員、東奧金牌「舉重女神」郭婞淳，及新加入台灣大體育家族的奧運銅牌「拳擊女神」黃筱雯、「體操精靈」丁華恬同台互動，除了宣布新的贊助選手，更送12位選手頂規 iPhone 13 Pro / Pro Max 1TB旗艦機款，其中，「柔道男神」楊勇緯獨挑了象徵金牌的金色，郭婞淳等則挑「天峰藍」。

林之晨表示，台灣大在奧運之後，新增加了5位贊助選手，再加上原有的7位贊助選手，總共12位，今天將熱騰騰的 iPhone 13 Pro / Pro Max 1TB的頂規旗艦款新機，送給參加東京奧運與東京帕拉林匹克運動會的這12位台灣大體育贊助選手，總價值超過60萬，再加上每個月高額的網路、漫遊、影音服務費用。

選手挑選的新機顏色，包括郭婞淳和黃筱雯等7位選手都選擇超夯的新色「天峰藍」。至於”好想拿金牌”的「柔道男神」楊勇緯則挑選金色，期待下屆奧運拼出金牌成績。

台灣大體育家族成員除了原有的郭婞淳、楊勇緯、高球雙姝徐薇淩、李旻，網球女雙詹詠然、詹皓晴，林之晨在直播現場宣布新成員加入，除了已在富邦悍將主題日亮相的奧運桌球混雙銅牌林昀儒，還包括台灣史上首位在奧運體操項目奪牌，拿下銀牌的李智凱；以正向態度挑戰人生困境，榮獲拳擊銅牌的黃筱雯；還有年僅18歲，首次站上奧運舞台就有亮眼表現的丁華恬；以及首次出戰東京帕拉林匹克運動會，就獲得好成績的帕運泳士陳亮達。

郭婞淳 楊勇緯 黃筱雯

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