快訊

高雄林園偵查佐酒駕自撞安全島 腦幹出血昏迷指數3

本土+1！ 土城工程師重驗後確診 陳時中：Ct值很高

雲林女足隊沒打疫苗棄權全運會 縣府、選手同表遺憾

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
好不容易組隊成功的雲林女足隊，將要參加全國運動會，卻因選手未施打疫苗，家長決定棄賽，孩子傷心失望但仍持續勤練，寄望兩年後再參賽。記者蔡維斌／攝影
好不容易組隊成功的雲林女足隊，將要參加全國運動會，卻因選手未施打疫苗，家長決定棄賽，孩子傷心失望但仍持續勤練，寄望兩年後再參賽。記者蔡維斌／攝影

由雲林縣3所國中畢業和在校生組成的混齡女子足球隊，很難得能組隊成功，首度進軍全國運動會，不料因在新北市舉行的賽程，因配合中華女足亞洲盃賽事而提前比賽，使多數選手來不及施打疫苗，家長顧及孩子健康，忍痛放棄孩子的參賽權，雲林足協、縣府和選手均同表可惜、遺憾。

雲林縣足球風氣漸盛，今年出現不少優秀選手，雲林縣足球協會透過各校協助，把崙背、大埤、東仁3所國中畢業及在校生共16人找回來，組成14至21歲的混齡女足隊，首度報名參加原定今年10月16日在新北市舉行的全國運動大會。

雲林足球協會總幹事兼教練廖育韋指出，雲林縣過去足球組隊不容易，今年很難得能把在過去縣級比賽優秀的好手，跨校組隊成功得以參加全國運動大會比賽，選手都抱持很高的期待，利用最近暑假3個月時間，密集訓練已展現成果，沒想到全運會為配合中華女足隊參加亞洲盃的賽程，決定把全運足球比賽時間提早到本月22日至27日。

廖育韋指出，足協獲知賽程提前，因有的選手年齡較小，需取得家長同意，當時曾開會並詢問家長意見，結果多數家長認為北部疫情嚴峻，且當時Delta新疫毒又傳開來，家長顧及孩子安全，均忍痛放棄參賽，對於這突如其來的變化，足協、選手和家長都甚感可惜與遺憾，但這也是沒辦法的事。

「選手相約兩年後再來！」雲林女足隊是由3所國中16名畢業生和在校生組隊而成，其中有3名國3在校生，其餘均是已畢業目前就讀高中職和大學的學生。對於臨時取消參賽均感到錯愕、遺憾，不過大家相約兩年後再來，只要不放棄一定有機會。

東仁國中選手陳韻如、楊蕎憶、鍾佳恩說，除了利用周末假日和其他學校的學姊一起練球、培養默契，因很難得有機會站上全國性運動場舞台，大家都盡全力苦練，有時利用放學留校勤練，就希望能爭取好成績，父母認為健康重要，不讓參賽，雖有些失望，不過她們尊重父母的意見，只要練好球技，相信以後還是有機會，她們不會因一次無法參賽就放棄。

雲林縣教育處長邱孝文也表示，女足隊有14人未滿18歲，無法施打疫苗，沒想到比賽提早，在疫苗接種和比賽的時序無法取得協調之下，被迫放棄參賽，縣府也已把棄權的公文寄達全運會，對此他甚感遺憾，希望以後類似事情不要再發生。

好不容易組隊成功的雲林女足隊，將要參加全國運動會，卻因選手未施打疫苗，家長決定棄賽，孩子傷心失望但仍寄望兩年後再參賽。記者蔡維斌／攝影
好不容易組隊成功的雲林女足隊，將要參加全國運動會，卻因選手未施打疫苗，家長決定棄賽，孩子傷心失望但仍寄望兩年後再參賽。記者蔡維斌／攝影
好不容易組隊成功的雲林女足隊，將要參加全國運動會，卻因選手未施打疫苗，家長決定棄賽，孩子傷心失望但仍持續勤練，寄望兩年後再參賽。記者蔡維斌／攝影
好不容易組隊成功的雲林女足隊，將要參加全國運動會，卻因選手未施打疫苗，家長決定棄賽，孩子傷心失望但仍持續勤練，寄望兩年後再參賽。記者蔡維斌／攝影
好不容易組隊成功的雲林女足隊，將要參加全國運動會，卻因選手未施打疫苗，家長決定棄賽，孩子傷心失望但仍換上球鞋持續勤練，寄望兩年後再參賽。記者蔡維斌／攝影
好不容易組隊成功的雲林女足隊，將要參加全國運動會，卻因選手未施打疫苗，家長決定棄賽，孩子傷心失望但仍換上球鞋持續勤練，寄望兩年後再參賽。記者蔡維斌／攝影

全運會

延伸閱讀

疫苗假大爆發！ 台南3309人 有學校超過7成請假

屏東校園疫苗施打第2天 6學生不適其中4人送醫

110年全運會聖火今起傳遞 首創三路齊發環繞全台

傳厄文未接種疫苗 恐被禁止主場出賽

相關新聞

雲林女足隊沒打疫苗棄權全運會 縣府、選手同表遺憾

由雲林縣3所國中畢業和在校生組成的混齡女子足球隊，很難得能組隊成功，首度進軍全國運動會，不料因在新北市舉行的賽程，因配合...

打造國手搖籃 蔡英文：促成青少年羽球訓練中心在基中

台灣選手網球男雙「麟洋配」王齊麟、李洋獲得金牌，還有多位好手也都出自李洋的母校國立基隆高中，幕後有一位「金牌教練」鄭永成...

蔡英文感謝李洋教練 盼打造基中為青少年羽球訓練中心

蔡英文總統上午到基隆高中，感謝東奧羽球金牌國手李洋的教練鄭永成，為台灣培育出多位羽球國手，並為選手們加油，她也表示，教育...

東奧推手／體操拚佳績 陳銘堯：外籍教練是關鍵

我國體操代表隊今年在東京奧運寫下亮眼佳績，不僅選手與教練成為家喻戶曉的英雄，背後團隊同樣是功不可沒，其中去年在日籍總教練...

桌球／鄭怡靜甩開以往冷酷形象 搖身一變成時尚學姊

許多參加東京奧運的台灣選手，紛紛都受到時尚雜誌的邀請，拍攝一系列的照片讓粉絲大飽眼福，最新一位就是在全運會上囊括3金1銅的「學姐」鄭怡靜，日前她在IG分享替時尚雜誌《TATLER》拍攝的照片，疏了逗點

東奧轉播成績亮眼 愛爾達：繼續爭取上櫃

新媒體業者愛爾達轉播2020東京奧運成績亮眼，董事長陳怡君今天表示，愛爾達因為2016年里約奧運轉播失利而暫停上櫃計畫，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。