雲林女足隊沒打疫苗棄權全運會 縣府、選手同表遺憾

由雲林縣3所國中畢業和在校生組成的混齡女子足球隊，很難得能組隊成功，首度進軍全國運動會，不料因在新北市舉行的賽程，因配合中華女足亞洲盃賽事而提前比賽，使多數選手來不及施打疫苗，家長顧及孩子健康，忍痛放棄孩子的參賽權，雲林足協、縣府和選手均同表可惜、遺憾。

雲林縣足球風氣漸盛，今年出現不少優秀選手，雲林縣足球協會透過各校協助，把崙背、大埤、東仁3所國中畢業及在校生共16人找回來，組成14至21歲的混齡女足隊，首度報名參加原定今年10月16日在新北市舉行的全國運動大會。

雲林足球協會總幹事兼教練廖育韋指出，雲林縣過去足球組隊不容易，今年很難得能把在過去縣級比賽優秀的好手，跨校組隊成功得以參加全國運動大會比賽，選手都抱持很高的期待，利用最近暑假3個月時間，密集訓練已展現成果，沒想到全運會為配合中華女足隊參加亞洲盃的賽程，決定把全運足球比賽時間提早到本月22日至27日。

廖育韋指出，足協獲知賽程提前，因有的選手年齡較小，需取得家長同意，當時曾開會並詢問家長意見，結果多數家長認為北部疫情嚴峻，且當時Delta新疫毒又傳開來，家長顧及孩子安全，均忍痛放棄參賽，對於這突如其來的變化，足協、選手和家長都甚感可惜與遺憾，但這也是沒辦法的事。

「選手相約兩年後再來！」雲林女足隊是由3所國中16名畢業生和在校生組隊而成，其中有3名國3在校生，其餘均是已畢業目前就讀高中職和大學的學生。對於臨時取消參賽均感到錯愕、遺憾，不過大家相約兩年後再來，只要不放棄一定有機會。

東仁國中選手陳韻如、楊蕎憶、鍾佳恩說，除了利用周末假日和其他學校的學姊一起練球、培養默契，因很難得有機會站上全國性運動場舞台，大家都盡全力苦練，有時利用放學留校勤練，就希望能爭取好成績，父母認為健康重要，不讓參賽，雖有些失望，不過她們尊重父母的意見，只要練好球技，相信以後還是有機會，她們不會因一次無法參賽就放棄。