打造國手搖籃 蔡英文：促成青少年羽球訓練中心在基中

台灣選手網球男雙「麟洋配」王齊麟、李洋獲得金牌，還有多位好手也都出自李洋的母校國立基隆高中，幕後有一位「金牌教練」鄭永成，他在基中20多年培育無數羽球好手。總統蔡英文今天上午特地到基中瞭解羽球隊訓練情形，總統更允諾將全力促成台灣青少年羽球訓練中心在基中成立。

今天上午10時蔡總統一抵達現場，在基中學生熱烈歡迎下，市長林右昌邀請總統與全體基中學生來個集體自拍照，而鄭永成教練特別與總統分享一路走來的心路歷程，包含因為印尼排華而來台灣以及培訓選手過程中的酸甜苦辣，並說優秀的羽球選手必須從小培養，成立青少年羽球訓練中心勢在必行。

蔡總統表示，鄭教練的用心與真心讓人動容，這些年來對台灣羽球無私的貢獻與付出，才能造就出這麼多優秀的羽球國手，她也指示教育部儘速評估提出方案，希望能在基中成立最適合青少年的羽球訓練中心，培育更多優秀的選手。

蔡總統說，東奧是有史以來成績最好的一次奧運，大像印象最深刻的就是羽球選手的表現，大家耳熟能詳的名字，都和基隆高中有關係，不是基中畢業，就是基中畢業的教練訓練出來的。她今天特別代表國家感謝鄭永成，20多年來培育這麼多選手，讓基中成為國手的搖籃，看到這麼紮實的訓練，是未來希望的所在。

林右昌表示，先前得知李洋跟陳宏麟要回母校，本想請小英總統錄製影片為優秀的選手及學校同學打氣，不料當天總統公務行程滿檔，沒辦法透過影片跟大家加油，他就乾脆邀請總統來現場，沒想到總統一口就答應，才促成今天的行程。

林右昌指出，鄭教練夫婦跟基中的老師們已經努力了20年，讓李洋以及很多國家優秀的羽球選手在國際賽事發光發熱，希望政府能夠全力支持在基中設置青少年羽球訓練中心，相信未來一定會有更多好成績。

而蔡總統還特別當起一日教練，體驗同學日常進行的敏捷訓練，現場羽球隊的孩子更以基中獨特的隊呼，展現他們熱愛羽球的心意。

鄭永成教練是前印尼羽球國家隊選手，曾經世界雙打排名為第四名，在民國86年轉籍台灣，90年受邀至基中擔任羽球專任教練。在基中20年間，為台灣培育出許多優秀羽球選手。現今羽球國手，男子單打周天成、男子雙打李洋、蘇敬恒、李哲輝等多名好手都是鄭永成的學生。