快訊

【主席選戰的藍色憂鬱】青年軍選後何去何從？團結與醞釀罷免並存

買台股 vs. 勞退基金分紅…誰賺得多？10年績效比一比

聽新聞
test
0:00 / 0:00

打造國手搖籃 蔡英文：促成青少年羽球訓練中心在基中

聯合報 / 記者游明煌余承翰／基隆即時報導
打造國手搖籃，蔡總統：促成青少年羽球訓練中心在基中。圖／基隆市政府提供
打造國手搖籃，蔡總統：促成青少年羽球訓練中心在基中。圖／基隆市政府提供

台灣選手網球男雙「麟洋配」王齊麟、李洋獲得金牌，還有多位好手也都出自李洋的母校國立基隆高中，幕後有一位「金牌教練」鄭永成，他在基中20多年培育無數羽球好手。總統蔡英文今天上午特地到基中瞭解羽球隊訓練情形，總統更允諾將全力促成台灣青少年羽球訓練中心在基中成立。

今天上午10時蔡總統一抵達現場，在基中學生熱烈歡迎下，市長林右昌邀請總統與全體基中學生來個集體自拍照，而鄭永成教練特別與總統分享一路走來的心路歷程，包含因為印尼排華而來台灣以及培訓選手過程中的酸甜苦辣，並說優秀的羽球選手必須從小培養，成立青少年羽球訓練中心勢在必行。

蔡總統表示，鄭教練的用心與真心讓人動容，這些年來對台灣羽球無私的貢獻與付出，才能造就出這麼多優秀的羽球國手，她也指示教育部儘速評估提出方案，希望能在基中成立最適合青少年的羽球訓練中心，培育更多優秀的選手。

蔡總統說，東奧是有史以來成績最好的一次奧運，大像印象最深刻的就是羽球選手的表現，大家耳熟能詳的名字，都和基隆高中有關係，不是基中畢業，就是基中畢業的教練訓練出來的。她今天特別代表國家感謝鄭永成，20多年來培育這麼多選手，讓基中成為國手的搖籃，看到這麼紮實的訓練，是未來希望的所在。

林右昌表示，先前得知李洋跟陳宏麟要回母校，本想請小英總統錄製影片為優秀的選手及學校同學打氣，不料當天總統公務行程滿檔，沒辦法透過影片跟大家加油，他就乾脆邀請總統來現場，沒想到總統一口就答應，才促成今天的行程。

林右昌指出，鄭教練夫婦跟基中的老師們已經努力了20年，讓李洋以及很多國家優秀的羽球選手在國際賽事發光發熱，希望政府能夠全力支持在基中設置青少年羽球訓練中心，相信未來一定會有更多好成績。

而蔡總統還特別當起一日教練，體驗同學日常進行的敏捷訓練，現場羽球隊的孩子更以基中獨特的隊呼，展現他們熱愛羽球的心意。

鄭永成教練是前印尼羽球國家隊選手，曾經世界雙打排名為第四名，在民國86年轉籍台灣，90年受邀至基中擔任羽球專任教練。在基中20年間，為台灣培育出許多優秀羽球選手。現今羽球國手，男子單打周天成、男子雙打李洋、蘇敬恒、李哲輝等多名好手都是鄭永成的學生。

不只如此，世界女單球后戴資穎的教練賴建誠、2020東京奧運教練團陳宏麟與李承晏也都受教於鄭永成門下，現今台灣羽球有如此優異的表現，鄭永成功不可沒。

打造國手搖籃，蔡總統：促成青少年羽球訓練中心在基中。記者余承翰／攝影
打造國手搖籃，蔡總統：促成青少年羽球訓練中心在基中。記者余承翰／攝影
打造國手搖籃，蔡總統：促成青少年羽球訓練中心在基中。圖／基隆市政府提供
打造國手搖籃，蔡總統：促成青少年羽球訓練中心在基中。圖／基隆市政府提供
打造國手搖籃，蔡總統：促成青少年羽球訓練中心在基中。圖／基隆市政府提供
打造國手搖籃，蔡總統：促成青少年羽球訓練中心在基中。圖／基隆市政府提供
打造國手搖籃，蔡總統：促成青少年羽球訓練中心在基中。記者余承翰／攝影
打造國手搖籃，蔡總統：促成青少年羽球訓練中心在基中。記者余承翰／攝影
打造國手搖籃，蔡總統：促成青少年羽球訓練中心在基中。圖／基隆市政府提供
打造國手搖籃，蔡總統：促成青少年羽球訓練中心在基中。圖／基隆市政府提供
打造國手搖籃，蔡總統：促成青少年羽球訓練中心在基中，圖為鄭永成教練。記者游明煌／攝影
打造國手搖籃，蔡總統：促成青少年羽球訓練中心在基中，圖為鄭永成教練。記者游明煌／攝影
打造國手搖籃，蔡總統：促成青少年羽球訓練中心在基中。記者余承翰／攝影
打造國手搖籃，蔡總統：促成青少年羽球訓練中心在基中。記者余承翰／攝影
打造國手搖籃，蔡總統：促成青少年羽球訓練中心在基中。記者余承翰／攝影
打造國手搖籃，蔡總統：促成青少年羽球訓練中心在基中。記者余承翰／攝影

林右昌 李洋 羽球 蔡英文

延伸閱讀

蔡英文感謝李洋教練 盼打造基中為青少年羽球訓練中心

基隆無牌車占停車位3年無法解決　林右昌一怒1天拖走

城市設計師林右昌領軍 基市府獲國家卓越建設4大獎

林右昌中秋畫柚子 臉書Q蔡總統「不知道給幾分？」

相關新聞

打造國手搖籃 蔡英文：促成青少年羽球訓練中心在基中

台灣選手網球男雙「麟洋配」王齊麟、李洋獲得金牌，還有多位好手也都出自李洋的母校國立基隆高中，幕後有一位「金牌教練」鄭永成...

蔡英文感謝李洋教練 盼打造基中為青少年羽球訓練中心

蔡英文總統上午到基隆高中，感謝東奧羽球金牌國手李洋的教練鄭永成，為台灣培育出多位羽球國手，並為選手們加油，她也表示，教育...

東奧推手／體操拚佳績 陳銘堯：外籍教練是關鍵

我國體操代表隊今年在東京奧運寫下亮眼佳績，不僅選手與教練成為家喻戶曉的英雄，背後團隊同樣是功不可沒，其中去年在日籍總教練...

桌球／鄭怡靜甩開以往冷酷形象 搖身一變成時尚學姊

許多參加東京奧運的台灣選手，紛紛都受到時尚雜誌的邀請，拍攝一系列的照片讓粉絲大飽眼福，最新一位就是在全運會上囊括3金1銅的「學姐」鄭怡靜，日前她在IG分享替時尚雜誌《TATLER》拍攝的照片，疏了逗點

東奧轉播成績亮眼 愛爾達：繼續爭取上櫃

新媒體業者愛爾達轉播2020東京奧運成績亮眼，董事長陳怡君今天表示，愛爾達因為2016年里約奧運轉播失利而暫停上櫃計畫，...

動滋券200萬份 截至今天3點已632萬人登記

配合行政院振興五倍券措施，由教育部體育署推出的加碼券動滋2.0，在昨天開放民眾登記後，截至今天下午3點為止已經有632萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。