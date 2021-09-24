桌球／WTT球星挑戰賽 莊智淵挺進男單16強
台灣桌球選手莊智淵今天在WTT球星挑戰賽以3比2力退奧地利選手哈貝索恩，晉級男單16強；女將陳思羽1日3戰，在女單、女雙吞敗後，混雙8強與陳建安合體，仍未能突圍。
世界桌球職業大聯盟（WTT）在卡達舉辦球星挑戰賽，東京奧運國手莊智淵與陳建安這次再度攜手合作，可惜男雙止步首輪。
世界排名第27的莊智淵男單首輪輪空，今天32強賽迎戰世界排名第44的奧地利哈貝索恩（DanielHabesohn），雙方前4局戰成2比2平手。
關鍵第5局，莊智淵儘管開局落後，但沉穩應對，在5比7落後情況下，連得3分反超，最後以11比8收下比賽勝利，闖進16強。
東京奧運國手陳思羽今天1日3戰，考驗體能，她先和學妹李昱諄搭檔征戰女雙8強賽，與新加坡組合林葉、曾尖激戰5局，以11比13、11比9、9比11、11比7、8比11敗下陣來。
陳思羽稍作休息，在女單32強賽提拍上陣，以9比11、2比11、2比11不敵日本女將長崎美柚。
陳思羽隨後與陳建安在混雙8強賽合作，出戰韓國組合李尚洙與崔孝珠，在局數扳成2比2平手後，第5局開局以1比8落後，陳思羽與陳建安合力連追4分，但未能扭轉戰局，以5比11吞敗。
其他台灣選手部分，鄭先知、蘇珮綾、李昱諄均未能通過女單32強考驗，無緣16強。
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