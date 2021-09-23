桌球／鄭怡靜甩開以往冷酷形象 搖身一變成時尚學姊

許多參加東京奧運的台灣選手，紛紛都受到時尚雜誌的邀請，拍攝一系列的照片讓粉絲大飽眼福，最新一位就是在全運會上囊括3金1銅的「學姐」鄭怡靜，日前她在IG分享替時尚雜誌《TATLER》拍攝的照片，疏了逗點瀏海、穿上大一號外套的鄭怡靜，露出以往從未展現出的風格，讓粉絲直呼「好可愛」、「戀愛了」。

平常沉默寡言的鄭怡靜，剛開始面對時尚雜誌的拍攝時，相當放不開，時常露出不知所措的表情，靠著攝影師一步步的帶領下，才逐漸放鬆，也展現出燦爛的笑容。透過這一次的拍攝機會，鄭怡靜把自己活潑可愛的一面秀給粉絲。

鄭怡靜還特別貼出自己很喜歡的一張照片，穿著Oversize格紋外套的她笑的合不攏嘴，她寫下，「我自己也很喜歡這張，笑的無憂無慮。」，最後並用井字號寫下「回到初心。」