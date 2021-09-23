東奧轉播成績亮眼 愛爾達：繼續爭取上櫃

新媒體業者愛爾達轉播2020東京奧運成績亮眼，董事長陳怡君今天表示，愛爾達因為2016年里約奧運轉播失利而暫停上櫃計畫，未來會繼續爭取上櫃，讓公司更公開透明，並呼籲民眾支持正版體育賽事轉播。

台灣通訊學會今天在線上舉辦「交流沙龍－東奧經驗分享」，邀請陳怡君分享今年東京奧運轉播及現場觀察等經驗。

陳怡君坦言，轉播東奧就像三溫暖，冷熱之間讓團隊非常不安，但愛爾達有備而來，成果超乎預期的好，其中串流影音服務ELTA.TV訂閱成長近6倍，MOD愛爾達收視率成長2倍，中華電信Hami Video訂閱增加近30萬戶，7月23日至8月8日愛爾達家族奧運相關臉書和YouTube內容總觸及超過10億人次。

她說，這次成功具備天時、地利、人和，中華電信與愛爾達過去一年雖然經歷非常多的看衰聲音，依然進行許多模擬與準備工作，例如把每個週末當成「小奧運」操練，配合節目表演練如何精準播出，也預先對四級防疫警戒做準備。

從財務面來看，奧運是高過愛爾達2倍資本額的賽事，然而愛爾達身為台灣區轉播總代理，至少需負擔奧運轉播總成本的20%。這也讓陳怡君感嘆，在台灣轉播運動賽事，某種程度很像企業社會責任（CSR），只能希望盡量不要虧錢。

自認不是「運動咖」的陳怡君說，她從運動經營角度思考，找更多資源給同事「炒菜」，讓運動轉播沒有後顧之憂。在台灣比愛爾達有錢的公司很多，愛爾達頂多算是中型企業，有沒有意願爭取轉播才是關鍵。

陳怡君指出，愛爾達於2015年公開發行，原本規劃2016年上櫃，卻因為里約奧運轉播失利而暫停上櫃計畫，一直到現在仍在興櫃市場。

她表示，愛爾達未來會繼續爭取上櫃，希望公司更公開透明，不要被大家一直質疑總是中華電信支持愛爾達，雖然夥伴本來就會互相支持，但也會隨著時空背景不同而變化。

陳怡君呼籲喜愛體育或關注體育的民眾，每個月用一杯咖啡的錢，訂閱正版體育賽事轉播，讓體育轉播能創造正向循環。