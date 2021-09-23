動滋券200萬份 截至今天3點已632萬人登記

配合行政院振興五倍券措施，由教育部體育署推出的加碼券動滋2.0，在昨天開放民眾登記後，截至今天下午3點為止已經有632萬人完成登記，今年動滋券將發放200萬份，並從10月14日起連續4周進行4輪抽籤。

今年教育部爭取10億元特別預算，將發放200萬份500元面額的動滋券，並配合經濟部建置振興券五倍券共通平台，將與其他部會加碼券由共通平台統一處理民眾登記、抽籤、中籤通知及查詢作業。

在昨天上午振興五倍券和各部會加碼券開放登記後，體育署統計至今天下午3點為止，動滋券已有多達632萬人完成登記，而抽籤預計在10月14日、21日、28日和11月4日進行，並於當天下午5點起進行中籤簡訊通知，民眾也可至共通平台查詢是否中籤。

動滋券將於抽籤後4日起至動滋網領券，第1、2周中籤民眾可於11月1日開始抵用，第3、4周中籤者則於11月11日開始抵用，使用期限將到111年6月30日，而動滋券也適用於賽事門票的預售上。