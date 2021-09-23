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冬奧／美國開第一槍 參加北京冬奧強制接種疫苗

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
參加北京冬奧強制接種疫苗。 美聯社
參加北京冬奧強制接種疫苗。 美聯社

美國奧會和殘奧會委員會執行官赫希爾施蘭德（Sarah Hirshland)）今天宣布新政策，參加2022年北京冬季奧運的美國選手都要在今年12月1日前完全接種新冠肺炎疫苗。

剛落幕的東京奧運和東京帕運，國際奧會病媒強制選手要接種疫苗，2022年北京冬奧則是還未公告相關政策，不過美國奧會今天先開第一槍，且不只選手要全面接種疫苗，包括教練、代表團成員都納入，文件上還明確指出「未來奧運和帕運的美國代表團所有成員」都需接種。

東京奧運的美國代表團有超過600位選手，當時美國奧會並沒強制規定選手要接種疫苗，約有100位選手當時並沒接種。

赫希爾施蘭德表示，全面接種的規定可以幫助美國代表團打造出一個更安全的環境，並能讓美國奧會為選手們提供一致的計畫和服務。

美國奧會在內部文件中的規定指出，基於合法的醫學原因或是宗教信仰，遠手可以提出不接種的要求，但先前感染新冠肺炎者不會因此排除；不接種的申請將由獨立的第三方逐案審查，通過申請的人員必須接受更嚴格的防疫規定，比如在美國隊期間必須每天進行新冠肺炎檢測，若不接種的申請，不論國際奧會政策如何都無法參加奧運。

工作人員的限制更嚴格，美國奧會新規定指出，工作人員若不遵守防疫政策，可能導致紀錄處分甚至遭解僱。

北京冬奧將於明年2月4日開幕，美國奧會的防疫新措施將於11月1日開始逐步實施，12月1日全面啟動，包括可能獲得參賽資格的選手都需遵守。

赫希爾施蘭德在文件中還寫說，原本希望東京奧運後就能解除新冠肺炎相關限制，7月初時美國的確診人數也曾下降到每天不到1萬5千人，但因變種病毒肆虐，美國單日確診人數又突破10萬大關，在「嚴酷現實」下決定執行全面接種的政策。

東京帕運 冬奧

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